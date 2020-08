Meteorolozi objavili veliku prognozu za jesen u Evropi

Meteoservis Akuveder (AčuWeather) objavio je danas najnoviju dugoročnu prognozu za jesen u Evropi.

Suša je tokom leta zahvatila mnoga područja, ali srećom dolaze kiša i hladnije vreme, prenosi portal Indeks.

Prelazak leta u jesen neće biti uočljiv za mnoge Evropljane, zato što će se visoke temperature u zapadnim i središnjim područjima kontinenta zadržati sve do septembra.

U Španiji bi, kako se predviđa, kombinacija vrućine i sušnih uslova mogla da donese toplo vreme van proseka u prvom delu jeseni.

„To bi moglo značiti da bi gradovi poput Pariza, Frankfurta, Luksemburga, Kelna i Berlina mogli imati temperaturu i do 32 stepena. Poslednji put to se dogodilo sredinom septembra 2016. godine. Iako će biti toplo i u prvoj polovini septembra, to ne znači da će period biti potpuno sušan,“ rekao je meteorolog Akuvedera Tajler Rojs.

Dalje prema istoku, Rojs očekuje da će se prilično vlažno leto u Norveškoj i Finskoj nastaviti u kišovitiju jesen, zahvaljujući severnoevropskim olujama. Kiša se neće zaustaviti sve do drugog dela sezone, kad će se vratiti vreme bez padavina, pa čak možda i toplije uoči zime.

U središnjoj i jugoistočnoj Evropi promena sredinom jeseni doneće na nekim mestima gotovo zimsko vreme.

„Promena obrasca sredinom jeseni doneće olujno i hladnije vreme u središnjoj i jugoistočnoj Evropi. To će prouzrokovati snežne padavine veće od prosečnih u višim područjima Alpa i skijalištima. To bi moglo značiti i raniji početak skijaške sezone u nekim odredištima, posebno u središnjim Alpima“, rekao je viši meteorolog Alan Repert.

Uobičajeno aktivna sezona uragana na Atlantiku 2020. godine mogla bi pre dospeti na naslovne stranice u Severnoj Americi nego u Evropi, ali povećani broj tropskih sistema takođe znači i veće izglede da se ti sistemi premeste preko Atlantika i pogode zapadnu Evropu kao tropska kišna oluja.

Prema Rojsu, tropske oluje mogle bi pogoditi Evropu u različitim oblicima, od blagih vetrova do snažnih naleta, od malo kiše do obilnih poplava.

Repert dodaje da neka područja Španije, Portugala i Francuske mogu imati koristi od tih kišnih oluja, jer je manjak letnih padavina na nekim mestima izazvao sušu.

Van tropskih uticaja, podaci o severnim olujama u prvoj polovini jesenje sezone značiće veću mogućnost pojave vetrova na severozapadnom i zapadnom delu kontinenta.

U drugom delu godišnjeg doba vremenski obrazac će se promeniti, pa će olujne staze doneti povećani rizik za južnu Francusku i Portugal, dok će se pretnja za Nemačku i severnu Francusku smanjiti.

„Sezona požara bila je kratkotrajna, ali prilično intenzivna, jer su prolećne kiše ostavile mnogo goriva za požare. Pre nego što dođu jesenje oluje, pretnja od požara mogla bi se pojaviti početkom jeseni,“, objasnio je Repert, dodavši kako će topli uslovi u Velikoj Britaniji sprečiti obilnije kiše i hladnije vreme početkom jeseni, ali će promene usred sezone doneti obilne kiše.

(Tanjug)

