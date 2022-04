Mickoski: Cilj Bugarske je asimilacija ili bugarizacija SM

SKOPLJE – Lider najuticajnije opozicione VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski izjavio je danas da je cilj Bugarske asimilacija ili bugarizacija Severne Makedonije i makedonskog naroda pre ulaska u Evropsku uniju.

Mickoski je to reakao regujući na izjavu premijera Bugarske Kirila Petkova, da će Severna Makedonija najranije za 10 godina postati članica Evropske unije.

Bugarski veto bi, kazao je, mogao da bude ukinut da Makedonija započne pregovore o članstvu i da kroz poglavlja traži upis Bugara u Ustav, za šta će garant biti Evropska unija.

„Pa, ako precizno pročitate tu izjavu Kirila Petkova, videćete da to što on govori već mesecima govorimo mi iz VMRO-DPMNE i ja lično, a to je da su naši problemi bilateralnii, odnosno da zvanična Sofija traži pregovarački okvir, što znači da ćemo se ili asimilirati ili bugarizirati i kao takvi ući u Evropsku uniju, ili za nas neće biti Evropske unije, uprkos tome što će se održati prva međuvladina konferencija“, rekao je Mickoski.

Iako, kako sam Mickoski kaže, već dugo govore isto ili upozoravaju na tako nešto, on je ipak uveren da države članice EU to neće dozvoliti jer su te iste zemlje mnogo puta u prošlosti ukazivale da su bilateralni problemi samo bilateralni i da nikako ne mogu da budu multilateralni, odnosno problemi zemalja članica EU, prenela je skopska TV21.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.