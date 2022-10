Micotakis: Grčka spremna da pruzi ruku prijateljstva Turskoj

ATINA – Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je danas da je njegova zemlja spremna da pruži ruku prijateljstva Turskoj, ali je i optužio turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana da podstice antigrčko raspoloženje u Turskoj.

Micotakis je, posle sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom u Atini, rekao da je njegova želja da Turska izabere „put deeskalacije, legalnosti, mirne koegzistencije bez retoričkih ispada, ali uz kostruktivne akcije“, prenosi AP.

On je naglasio da će uvek biti spreman da „pruži ruku prijateljstva“.

Micotakis je kazao da nema prostora za dalje nepotrebne izvore napetosti i da nesuglasice moraju da se rešavaju mirnim putem.

„To želi naš narod, to želi grčki narod, to želi turski narod, to želi cela Evropa“, poručio je Micotakis.

Micotakis je ocenio da je šteta što, kako tvrdi, turski predsednik „ne vidi da se kreće ka ćorsokaku kada truje svoj narod lažima protiv Grčke“.

„Jer naši susedi i svi naši saveznici znaju da grčka ostrva nikome nisu pretnja“, naveo je Micotakis.

Šolc je rekao da ne bi trebalo da jedan partner iz NATO dovodi u pitanje suverenitet drugog partnera.

„Sva pitanja moraju se rešiti dijalogom i na osnovu međunarodnog prava“, poručio je Šolc.

Grčka i Turska spore se oko niza pitanja, uključujući pomorske granice u Egejskom moru i istočnom Mediteranu, što utiče na pitanje prava za energetsko istraživanje.

Turska je kritikovala Grčku zbog vojnog prisustva u istočnim grčkim ostrvima, tvrdeći da se time krše međunarodni ugovori, dok je Atina rekla da je suočena sa direktnom pretnjom Ankare, čija je vojska prisutna na turskoj obali naspram tih ostrva.

Erdogan je optužio Grčku da „okupira“ ostrva u Egejskom moru, čiji je status uređen sporazumima usvojenima nakon Prvog svjetskog rata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.