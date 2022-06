Milanovic: BiH da postane kandidat za EU istog dana kad i UKR

OHRID – Ukoliko Ukrajina postane kandidat za članstvo u EU, hrvatska vlada će morati da postavi kategorički uslov da istog dana to postane i Bosna i Hercegovina, izjavio je danas u Ohridu hrvatski predsednik Zoran Milanović.

„Ako Ukrajina može dobiti status kandidata u stanju u kojem se trenutno nalazi, i iz kojeg želim da što prije izađe, po mogućnosti, čitava, onda nulta tačka hrvatske spoljne, nacionalne i bezbednosne politike treba da bude nastojanje da status kandidata dobije i Bosna i Hercegovina“, izjavio je Milanović, prenosi Hina.

Hrvatski predsednik je naglasio da se ne protivi da Ukrajina dobije status kandidata za članstvo u EU, ali je istakao „da je BiH u bezbednosnom i svakom drugom smislu u boljem stanju od Ukrajine i nema nijednog razloga, ni ekonomskog ni sigurnosnog, ni ljudskog, da BiH ne dobije taj status, ako ga dobije Ukrajina“.

Milanović učestvuje na Prespanskom forumu u Ohridu i danas se sastao sa severnomakedonskim kolegom Stevom Pendarovskim.

Milanović se protivi i tome što Bugarska blokira Makedoniju na njenom putu ka EU.

„Status kandidata, to je neka nada. S tom nadom Makedonija živi već predugo. Čudi me da je nisu izgubili i postoji opasnost da se ljudi okrenu od toga, da shvate da ih vuku za nos. Na Bugarima je da vide kud to vodi i da ti pregovori krenu „, istakao je on, prenosi Hina.

(Tanjug)

