Milanović: Idemo u drugi krug, a ne u rat

ZAGREB – Idemo u drugi krug, ne u rat, ratovi su gotovi, poručio je u svom izbornom štabu kandidat SDP Zoran Milanović, koji, prema preliminarnim rezultatima, vodi na predsedničkim izborima u Hrvatskoj i u drugom krugu će se nadmetati sa aktuelnom predsednicom Kolindom Grabar Kitarović.

„Neka pobedi bolji. A to sam ja. Za dve nedelje biće šta bude. Nikakve gorčine ni straha nema u meni“, kazao je Milanović.

On je naveo da je spreman za drugi krug izbora i da je spreman da radi posao predsednika države, preneo je sinoć N1 Zagreb.

„Smatram da sam zreo i spreman i dobroj veri pripravan raditi ovaj posao, ali to je više od posla, to je nacin života. Niko se u Hrvatskoj u kojoj ću ja biti predsednik neće osećati kao građanin ili građanka drugog reda. Niko“, rekao je Milanović.

On je još naveo da je svestan da nije svima po volji, ali je istakao da će „prema svakome postupiti kao prema čoveku“.

„Pozivam sve one koji su izašli na izbore, ali i one koji nisu, da izađu i da mi daju taj mali komad vere bez kojeg ne postojim, nema me. Deset godina bio sam predsednik velike političke stranke i zato zahvaljujem SDP-u na podršci“, kazao je Milanović.

On smatra da u ovoj utakmici ima velike šanse.

„Pozivam još jednom sve hrvatske ljude – one koji nisu izašli na izbore, one koji su izašli na izbore – da dobro razmisle, da gledaju sledeće dve nedelje i da na kraju izađu i da mi daju taj mali komad vere bez kojeg ne postojim. Nema me“, poručio je kandidat SDP.

„Kada budem predsednik svaka moja lojalnost prema svemu drugom osim hrvatskom Ustavu prestaje. Biću verski zagovornik tog Ustava. I to je sve, to je moja država, ali država nisam ja“, zaključio je Milanović.

