Milanović o ruskim trgovcima oružja, BiH i INI

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da je subjektivan i da zbog toga ne može da komentariše boravak ruskih trgovaca vojne opreme u Vazdušno-tehnničkom centru (ZTC) i odgovornima označio premijera Andreja Plenkovića i njegove ministre, koje je nazvao kamikazama i šehidima“.

Dolazak delegacije ruskih trgovaca u Vazdušno-tehničk centar, uprkos tvrdnjama zvaničnog Zagreba da u potpunosti poštuje sankcije EU prema Rusiji, izazvao je buru u hrvatskim medijjima poslednjih dana, a nadležni su tvrdili da o tome nisu ništa znali ili da su bili obavešteni, ali u poslednjem trenutku.

„Što se tiče dolaska Rusa, ja sam subjektivan, ne mogu da odgovorim na to pitanje, ali to je trebalo da zna VSOA (Vojna obaveštajna agencija). Ona je obezglavljena sada“, rekao je Milanović.

Najvažnim smatra pitanje zašto ZTC više nije firma od strateškog interesa.

„Zrakoplovno – tehnički zavod je pod ingerencijom Ministarstva i vlade, odnosno premijera. Mene se ne pita, Uprava me ni ne zanima. To je pitanje političke odgovornosti ministra“, kazao je Milanović novinarima.

Milanović je to rekao novinarima posle učešća na obeležavanju 100 godina visokoškolskog obrazovanja u području stomatologije u Hrvatskoj.

„S obzirom na to da se radi o novcu i trgovini, to nekim tipovima u HDZ-u nikad ne promiče. To je blamaža. Pitam vas retoričko pitanje – treba li firma koja ima specifično znanje, koja se bavi održavanjem kanadera, što će biti sve zahtevniji posao dok ne kupimo nove, da bude strateška“, naveo je Milanović.

Kao najodgovorniju osobu za sve propusti označio je premijera Andreja Plenković.

„Ovi drugi se dele na ljude kao što su Fuhs i ljudi koji imaju nekakvo samopoštovanje i ovi koji su dronovi samoubice, kamikaze, šehidi, jedan od njih je (ministar odbrane Mario) Banožić“, kaže Milanović.

Dodao je da, kako kaže, „ovim tipovima ne veruje ništa“.

„To je takva pohlepa… Opoziciju optužuju da radi za Moskvu. Ko to radi“…Plenković“, naveo je.

Komentarišući situaciju u BiH, Milanović je rekao da je „to totalni fijasko“.

„Jedno je taktički nekoga podbadati, drugo je počiniti veleizdaju. Trenutno sistem vode šahisti, tu je (Gordan Grlić) Radman, kamikaza dron“, naveo je hratski predsednik i dodao:

„To su KGB-ovske metode. Tako se oni ponašaju, to čak nije ni ponašanje Udbe, Plenković to zna“.

Smatra da BiH ne može da ispuni kandidaturu za ulazak u Evropsku uniju jer ih, kaže, „krši svaki dan“.

Na pitanja o Ini, Milanović je rekao da je to priča o HDZ-u.

„Da li je tamo HDZ tamo nameštao svoje ljude? Jeste! Da li je Škugor povezan s vrhom HDZ-a? Jeste! Da li se previše obogatio pa uspaničio? Jeste!“, naveo je Milanović, preneo je portal hrvatskog Dnevnika.

(Tanjug)

