Milanović: U vladi uskoro neće biti nikog na slobodi

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović optužio je danas HDZ da stoji iza odluke veterana o promeni protokola današnjeg obeležavanja osnivanja 9. gardijske brigade „Vukovi“.

Iz Udruženja veterana saopšteno je ranije da je deo protokola otkazan zbog problema u komunikaciji sa Kabinetom predsednika i „zbog ogromne količine arogancije i ega Milanovića”.

Milanović je novinarima u Gospiću rekao da ne zna o čemu govore i dodao:

“Odlikovanja dodeljuje predsednik. Oni su tražili odlikovanja. Sve drugo je HDZ, novac, novac, korupcija, lopovluk… Problem ne može biti u tome ko dodeljuje odlikovanja“, rekao je Milanović i dodao da ministar odbrane Mario Banožić ne može da govori na skupovima u njegovom prisustvu.

Milanović je rekao da je došao kao gost i da dodeli odlikovanja koja su tražena, a ministra Banožića, dodao je, nije video od aprila.

“Kakav je to bojkot, pa njih nema. Oni bojkotiraju vojnike. Ja ću doći i obaviti posao, njih nema”, rekao je Milanović i ponovio da iz asvega stoji HDZ, nikakva udruženja.

Dodao je da je “Ministar (Banožić) politička da ne kažem šta, kao i svi oko njega. Određena udruženja su pod njihovim finansijskim jarmom. Upravo imamo taj primer”.

Rekao je da je to HDZ-ova specijalnost i upitao „pa ko je odvajajo kolone u Vukovaru”.

Milanović je rekao da je vlada premijera Andreja Plenovića takva da uskoro, kako kaže, neće biti nikoga na slobodi.

Osvrnuo se i na to što nije pozvan na 30. godišnjicu oslobađanja hrvatskog juga i deblokade Dubrovnika.

“Kakvo obeležavanje, ko to organizuje. Hoće li biti muškarci u haljinama? To nije svečano, to je radno. Dubrovačko-neretvanska županija ili još jedna ćelija HDZ-a”, rekao je Milanović i potvrdio da pozivnicu nije dobio.

Dodao je da na tom događaju neće biti niko relevantan, da će doći svi HDZ-ovci, prenela je zagrebačka N1 tv.

„To je seljačka uzurpacija nečega što je hrvatska svetinja u čemu nisu učestvovali ti klošari, osim možda (ministra branitelja Tome) Medveda“, rekao je Milanović i upitao da ne vidi po čemu bi on trebalo da bude tamo.

(Tanjug)

