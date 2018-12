Milivojević: Buš stariji bio za očuvanje Jugoslavije

VAŠINGTON – Bivši diplomata Zoran Milivojević izjavio je za „Glas Amerike“ da je preminuli bivši šef Bele kuće Džordž Buš stariji bio „poslednji predsednik do sada koji je prema Srbima bio korektan“ i bio „za očuvanje Jugoslavije“.

Navodi se da je po mišljenju Milivojevića, Džordž Buš stariji sa samo jednim mandatom, između era Ronalda Regana i Bila Klintona, ostavio veliki trag u svetskoj istoriji.

„On je uveo svet u novi poredak u kome je dominirala Amerika kao jedina svetska sila i koji je obeležio unipolarni svet. To se sada menja, ali svejedno njegove zasluge za sve ovo su apsolutno velike, jer su njegovi naslednici – Klinton, pa zatim njegov sin Buš mlađi, i Obama, sve to Trampa sada, praktično ubirali plodove tog unipolarnog sveta i tog svetskog poretka koji je nastao za vreme njegovog mandata“, rekao je Milivojević.

„Glas Amerike“ navodi da Buša seniora građani Srbije nemaju razloga da pamte po lošem, iako sve što je povezano sa tim vremenom izaziva loše emocije. Navodi se i da je ostala upamćena Bušova pretnja vojnom intervencijom Slobodanu Miloševiću, ali da ne treba zaboraviti ni da je Amerika najduže zagovarala ideju opstanka Jugoslavije.

„To je, ja mislim, poslednji predsednik do sada, videćemo kako će biti sa gospodinom (Donaldom) Trampom, ali koje je bar prema nama, prema Srbima bio korektan. U tom smislu što je tada bio za očuvanje Jugoslavije, u čemu su naravno Srbi imali veliki interes da to tako ostane“, naveo je Milivojević.

„Glas Amerike“ navodi da su, fokusirane na druge delove sveta, Sjedinjene Države početkom devedesetih godina prošlog veka nadolazeće ratove na Balkanu prepustile evropskim partnerima, a Milivojević podseća da se u to vreme i tek ujedinjena Nemačka vraćala na međunarodnu scenu.

„Nije bio problem Amerike tada zašto se Jugoslavija raspala. To je sasvim sigurno. Da je zavisilo od Amerike – to bi bilo sve u redu. Bio je problem, pre svega, pitanje unutrašnjih odnosa u samoj Jugoslaviji, i to je bila osnovna pretpostavka za njen raspad. A onda su neki drugi na tome poradili spolja, u prvom redu Nemačka“, ocenio je Milivojević.

„Glas Amerike“ navodi da se Buš stariji sa političke scene povlačio u jeku rata u Bosni, a da njegovog naslednika Bila Klintona građani Srbije smatraju jednim od najodgovornijih za ono što je usledilo na Balkanu.

(Tanjug)