Miljavac: Situacija sa optužnicama veoma opasna

ZAGREB – U Hrvatskoj se ne stišava bura oko potvrđene optužnice Srbije protiv četvorice hrvatskih pilota za ratne zločine počinjene u akciji Oluja, početkom avgusta 1995., i najavljenog podnošenja krivičnih prijava protiv admirala Davora Domazeta Loše, brigadira Ilije Maričića i generala Pavla Miljavca.

Predsednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac poručio je juče da, ako Hrvatska nije sama preduzela ništa da procesuira sve zločine, teško je prigovarati onima koji imaju interesa da to učine, preneo je hrvatski portal Index.

Pupovac je to izjavio nakon što je vlada poručila da će stati u odbranu hrvatskih oficira, a predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio da Srbija nema pravo da podiže takve optužnice i da one, kako je naveo, gaze, uništavaju i prostituišu odnose Hrvatske i Srbije.

General Miljavac, čije se ime našlo na popisu najavljenih krivičnih prijava, za zagrebačku N1 tv. je ranije kazao da je to udar na državu, a za RTL da je ova situacija „vrlo opasna“.

“Ako stvarno dođe do tih optužnica onda je očito da su piloti poslužili kao transmisija da se dođe do najvišeg dela Štaba, do štapskog operativnog tima koji je tada vodio operaciju. Nema pokojnog Šuška, nema Červenka, nema Tuđmana. Pritisak je da na sam vrh koji je bio na čelu operacije. Ako bi se ti ljudi slučajno osudili – to je vrlo opasno jer operacija ne može biti čista jer je praktično zločinačka i onda je pitanje kako je operacija nastala”, rekao je Miljavac za RTL.

Kazao je i da bi najverovatnije optužili Tuđmana i Šuška da su živi. Na pitanje kako su uopšte došli do njega, Miljavac je odgovorio:

“Po nekim informacijama, nažalost neki od pilota su uzeli advokate u Srbiji i kada se ispitivalo kako je operacija tekla, rekli su da su dobili nalog od više instance. Vrlo lako se onda dođe do više instance. Admiral Domazet Lošo tada je bio načelnik obaveštajne uprave”.

Upitan za komentar šta misli o tome da u ovako složenoj situaciji neko sam uzima advokata i da nema strategije i plana, Miljavac ističe da misli da je to dosta opasno.

“Mislim da je to dosta opasno i da se cela priča može razvući godinama. Svaka reč i sve što će se sabirati može se iskoristiti za dalje postupke i nema praktično kraja ako bi se to otvorilo tako”, rekao je Miljavac za RTL.

(Tanjug)

