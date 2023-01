Milkkov: Povratak ambasadora u SM zavisi od razgovora dvojice premijera

SOFIJA/SKOPLJE – Ako se obezbede uslovi za početak dijaloga na visokom nivou između Bugarske i Makedonije ili ako premijer Dimitar Kovačevski ubedi bugarskog kolegu Galaba Doneva da će se odnosi dveju zemalja poboljšati, ambasador Angel Angelov će se vratiti u Skoplje, saopštio je danas ministar spoljnih poslova Bugarske Nikolaj Milkov.

Milkov je to rekao komentarišući odluku Sofije da povuče ambasadora Angelova zbog prošlonedeljnog prebijanja sekretara bugarskog kulturnog centra u Ohridu Hristijana Pendikova, 19. januara.

“ Odlučili smo da povučemo ambasadora i to je koordinisano sa najvišeg nivoa. To je pravi državnički odgovor. Možda se toj situaciji ne pridaje takav značaj, ali je ambasador Angelov neophodan da bismo mi ovde koordinirali. On bi mogao da se vrati u Skoplje kada se za to stvore uslovi, odnosno ako počne dijalog na visokom ministarskom nivou u kome u principu, učestvuje u tim razgovorima“, rekao je Milkov.

Milkov je najavio današnji telefonski razgovor premijera dve zemlje i istakao da ako dođe do popuštanja odnosa, onda će biti moguće razgovarati i o povratku ambasadora u Skoplje, preneli su bugarski mediji.

(Tanjug)

