Milošević za Tanjug: Želeo sam da čujemo jedni druge

KNIN – Predstavnik hrvatskih Srba i potpredsednik Vlade Hrvatske Boris Milošević rekao je danas, nakon prisustva proslavi 25-te godišnjice „Oluje“, da je dolaskom u Knin želeo da pokaže da je vreme da „u Hrvatskom društvu čujemo jedni druge“.

Očekuje, kaže od predsednika Hrvatske Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića da prema Srbiji vode dobrosusedsku politiku, uz stav da i Srbija i Hrvatska treba da vode svoje politike na način da štite svoje interese

Milošević je, u izjavi koju je dao Tanjugu po izklasku iz Knina, na pitanje da li je odlukom da ide u Knin imao na umu i posledice koje ta njegova odluka može imati na istorijsku percepciju srpske uloge u stvaranju hrvatske države, rekao da jeste i da je nastojao da razmotriti sve okolnosti.

„Smatrao sam da je vreme da u hrvatskom društvu čujemo jedne druge. Da čujemo za sve nestale, bez obzira na nacionalnost, da tražimo pravdu za sve žrtve, da tražimo osudu svih zločina bez obzira na nacionalnost počinitelja, i da hrvatsko društvo čuje i priču Srba iz Hrvatske, da čuje naša stradanja, naše žrtve i da to poštuje“, objašnjava MIlošević.

Upitan da li misli da je na neki načintim gestom uvredio Srbe koji su prognani, koji žive van Hrvatske, koji nisu ostvarili svoja imovinska prava i koji nikada više neće živeti u nekadašnjoj domovini, te da li očekuje da će njegov gest biti nagrađen drugačijem odnosu prema Srbima, poboljšanju njihovog polozaja, on je rekao da je ceo svoj profesionalni radni vek radio na borbi za prava Srba, poboljšanje njihovog statusa.

„I ovaj gest koji sam učinio ide u tom smeru. Nikome ko mi zamera za današnji dan da sam došao ovde od Srba ne zameram, imam razumevanja, shvatam da je to izraz bolA zbog nepravde, izgubljenih prava, izgubljenih godina. To razumem i ne osuđujem. Nadam se da će biti bolje sutra i da ću ja sa ove pozicije potpredsednika Vlade moći učiniti sve da barem delom ono što su oni izgubili nadoknadim“, rekao je Milošević.

Emocije su mu kaže, nakon učešća u proslavi u Kninu, pomešane sa osećajem duboke odgovornosti, koju ima kao političar i osećanjem sete i tuge prema žrtavama stradanja „svih i tokom celog rata, pogotovo tokom Oluje“.

Današnju ocenu hrvatskog predsednika Milanovića kako su u ovom delu Evrope ključni odnosi Srba i Hrvata, komantariše rečima da nema iluzuje da će to da se dogodi odmah i sutra.

„Treba imati na umu i poštovati da i Srbija i Hrvatska treba da vode svoje politike na način da štite svoje interese. To je razumljivo, ali Srbija i Hrvatska su susedne zemlje i to ništa ne moze promeniti i one moraju sarađivati. Bilo bi dobro za Srbiju i Hrvatsku da ti odnosi budu dobri, dobrosusedski. Očekujem od predsednika Milanovića, premijera Plenkovića da će prema Srbiji voditi dobrosusedsku politiku“, istakao je on.

Upitan šta se to bitno promenilo u Hrvatskoj da bi predstavnik srpske političke partije posle toliko godina otišao na proslavu Oluje, ili se mozda nešto promenilo u odnosima u regionu, odnosno na međunarodnoj sceni, Milošević kaže da je njegova stranka četiri godine u prošlom mandatu sarađivala sa vladom Andreja Plenkovića, i da je ta saradnja bila pozitivna.

„Činjenica jeste da treba uzeti u obzir da smo mi kao srpska stranka i srpska manjina imali četiri godine u prošlom mandatu saradnju sa vladom Plenkovića, koja je imala svojih uspona i padove, ali bi je mogli oceniti pozitivnom“, lkaže Milošević koji kao pohvalno vidi to što se plenković nije, tokom kamapanje, distancirao te sardnje, i što su, kaže, njegovi birači znali s kim je sarađivao i da se on te saradnje neće odreć.

„Nakon ubedljive podebe Plenkovcih pružio mogućnost da idemo korak dalje i da Srbi participiraju u vladi, dobiju i člana vlade“, kaže Milošević, što sve ocenjuje kao pretpostavke da bi se možda moglo učiniti i korak dalje.

To su sve bili koraci, kao što će biti i odlazak predsednika Milanovića i potpredsednika Vlade Tome Medveda u Grubore da iskažu empatiju prema žrtvama, osude zločin i da se država distancira zločina. Verujem da se na tome neće stati“, kazao je Milošević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.