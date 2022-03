„Videli smo pad vrednosti rublje za 30 odsto. Kamate su se u Rusiji udvostručile na 20 odsto, to su istorijski najveći padovi koje je do sada pretrpelo finansijsko tržište Rusije“, objasnio je on.

Bruner je najavio da će uslediti dalje sankcije, što će dodatno zaoštriti stanje u Rusiji.

(Tanjug)

