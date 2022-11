Ministri spoljnih poslova NATO o većoj pomoći Ukrajini

BUKUREŠT – Ministri spoljnih poslova NATO okupiće se sutra i u sredu u Bukureštu kako bi doneli odluku o većoj pomoći Ukrajini u odbrani od Rusije.

Fokus sastanka, kako je najavio generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, biće upravo na Ukrajini kojoj, kako je naveo, treba omogućiti da može da koristi svoje pravo da se brani.

„Pozabavićemo se ruskim ilegalnim ratom u Ukrajini, koji nastavlja da ugrožava evroatlanski mir i bezbednost. Predsednik Rusije Vladimir Putin doživljava neuspeh u Ukrajini i on odgovara sve brutalnije“, rekao je Stoltenberg na pres konferenciji krajem prošle nedelje, najavljujući skup u glavnom gradu Rumunije.

Ukazao je da je sve više raketnih napada na gradove i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, kako bi se prekilunlo snabdevanje strujom, i naveo da je to užasan početak zime za tu zemlju.

„Ovo su, takođe, teška vremena za ostatak Evrope i svet. Svi plaćamo cenu za rat Rusije protiv Ukrajine. Ali, cena koju mi plaćamo je u novcu, dok je ona koju plaćaju Ukrajinci u krvi“, podvukao je Stoltenberg.

Upozorio je da će, Putin i drugi autoritarni lideri, ako vide da je sila pobedila, ponovo upotrebiti silu u postizanju svojih ciljeva, što bi svet učinilo opasnijim.

Najavio je, s tim u vezi, da će od zemalja NATO zatražiti veću pomoć Ukrajini.

On je istakao i da se jačanjem Ukrajine, jača njena pozicija za pregovaračkim stolom, kada bude došlo do pregovora o miru.

Generalni sekretar NATO-a je najavio i da će sastanku u Bukureštu prisustvovati i ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Gruzije i Moldavije.

„Naša tri partnera suočavaju se sa ruskim pritiskom na različite načine. Zato ćemo na sastanku preduzeti dalje korake da im pomognemo da zaštite svoju nezavisnost, povećaju otpornost i odbranu“, poručio je on.

Stoltenberg je kazao da će se ministri NATO baviti i načinima za jačanje svoje otpornosti i izazovima, kada je reč o Kini.

„Kina nije protivnik. Ali ona ubrzava modernizaciju svoje vojske i vojne opreme. Povećavaju svoje prisustvo od Arktika do Zapadnog Balkana, od svemira do sajber prostora i nastoje da kontroliše kritičnu infrastrukturu NATO saveznika“, upozorio je on dodajući da je rat u Ukrajini pokazao koliko je zavisnost opasna.

Napomenuo je da će se konferenciji pridružiti i ministri spoljnih poslova Finske i Švedske, dodajući da je vreme da se finalizuje njihov proces pristupanja.

„To će njih učiniti sigurnijim, a našu Alijansu jačom, i evroatlantski prostor bezbednijim“, naglasio je Stoltenberg.

Tokom boravka u Bukureštu Stoltenberg će imati razgovore i sa predsednikom Rumunije Klausom Iohanisom, premijerom Nikolajem Ciucom, šefom diplomatije Bogdanom Aureskuom, kao i sa predsednikom parlamenta Marcelom Ciolakuom.

(Tanjug)

