BRISEL – Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel rekao je danas da je Evropskoj uniji potreban energetski plan za narednu zimu.

Kako je preneo Rojters, on je to rekao nakon što je Evropska komisija najavila da će uskoro objaviti plan o ukidanju ruskih fosilnih goriva do 2027. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.