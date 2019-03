Mislili da je šala: Iz Londona krenuli u Dizeldorf, stigli u Edinburg – greškom

Putnici u avionu „Britiš ervejza“, koji je poleteo iz Londona, iznenadili su se jutros kada su, umesto u nemački grad Dizeldorf, sleteli u škotsku prestonicu Edinburg.

Kako objašnjava Si-En-En, do greške je došlo zbog netačno podnetog plana leta, koji je naveo pilota i članove posade da pomisle da treba da polete za Edinburg.

Putnici su primetili da je došlo do greške tek kada je avion sleteo i kada su dobili poruku „dobrodošli u Edinburg“, dodaje Bi-Bi-So.

BA flight from London City Airport lands in Edinburgh instead of Düsseldorf after incorrect flight plan was filed with ATC. https://t.co/dazdS4Dj6U

— UK Justice Forum 🇬🇧 (@Justice_forum) March 25, 2019