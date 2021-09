Misterija i za naučnike: Neobične pojave na nebu u Meksiku (video)

Snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Rihteru prejuče je pogodio Meksiko, a dok se tlo treslo istovremeno je nebo nad Akapulkom obasjalo neobično svetlo nalik munjama.

Fenomen svetala koja obasjavaju nebo nakon ili za vreme zemljotresa je redak, ali u Meksiku je već zabeležen i to nakon zemljotresa jačine 8,1 stepeni koji je pogodio to područje 2017. godine.

Pojava tih svetala, koja se nakon 2017. godine u javnosti često nazivalo meksičkim svetlima zemljotresa, naučnicima zadaje glavobolje već stotinama godinama i još uvek ne mogu da objasne šta se to dešava, prenosi Dnevnik.hr.

Triboluminescence on the sky in Mexico City during the recent #earthquake #sismo. The scientific explanation is that some matter may generate light after being rubbed or crushed.Acapulco #earthquake

Sismo pic.twitter.com/KL8hdSxwse

— The MAK (@intel1osint100) September 8, 2021