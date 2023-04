Momirović: Srbija pravi velike uspehe u trgovinskoj razmeni sa Kinom

NINGBO – Sporazum o slobodnoj trgovini, o kojem Srbija pregovara sa Narodnom Republikom Kinom, dodatno će poboljšati trgovinsku razmenu između dve zemlje i ojačati srpsku ekonomiju, rekao Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, u okviru posete kineskim gradovima Ningbo i Hangdžo.

Momirović je naveo da su napravljeni veliki uspesi u trgovinskoj razmeni za Kinom i objasnio da je 2012. godine srpski izvoz u Kinu iznosio šest miliona dolara, 2014. godine 14 miliona dolara, dok je 2022. taj broj skočio na milijardu i 300 miliona dolara.

Momistar je, posle sastanaka sa gradonačelnikom Ningboa Tang Feifanom, rekao da se preko luke ovog grada uvozi 95 odsto proizvoda iz Srbije i da je imao sastanak sa trgovcima koji uvoze proizvode iz naše zemlje.

„Informisali smo trgovce o sporazumu o slobodnoj trgovini o kojem pregovaramo sa Kinezima. Videli smo kako možemo da im damo dodatnu podršku da još više uvoze našu robu“, izjavio je Momirović.

Resorni ministar je naveo da je bio u poseti industrijskom parku „Future Park“ u vlasništvu firme S S S S i da će sa ovom firmom u Beogradu graditi tehnološki park „Mihajlo Pupin“.

„Iskoristili smo priliku da posetimo jedan industrijski park. Takav identičan park želimo da izgradimo u Beogradu, tačnije preko Dunava, u blizini Borče“, rekao je Momirović.

On je naveo da je Srbija zainteresovana da dovede nove, sofisticiranije kineske investicije u farmaceuckoj industriji, IT industriji i dodao da su to nove šanse za Srbiju koje mogu da donesu veće zarade našim građanima.

Momirović je posetio u Hangdžou centralu kompanije „Alibaba“, kako bi ih informisao o zainteresovanosti Srbije za zajedničko poslovanje.

„Naravno da ‘Alibaba’ prolazi kroz velike unutrašnje transfomacije, ali proći će i to. Rekao sam im da ih Srbija čeka, da je Srbija zemlja koja je lansirala jednu veliku inicijativu Otvoreni Balkan, da ako žele da se šire na Balkanu moraju da dođu u Srbiju“, rekao je Momirović.

Resorni ministar očekuje da će narednih godina izvoz u Kinu dostići dve milijarde evra i dodao da Srbija pravi velike rezultate sa Narodnom Republikom Kinom.

(Tanjug)

