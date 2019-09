Monstrum: Ostaci više od 2.000 fetusa pronađeni u domu preminulog lekara

Ostaci više od 2.000 fetusa pronađeni su u domu američkog lekara iz Ilionisa posle njegove smrti, objavila je tamošnja policija.

Ulrich klopfer Death, Obituary : investigation after finding more than 2,000 fetuses at the home of former South Bend abortion doctor. https://t.co/ShgQ7didTw pic.twitter.com/Cbt9v0UQ10

— Trends Search (@cesummary) September 15, 2019