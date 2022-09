MUP će utvrditi okolnosti smrti pripadnika ATJ Lučko

ZAGREB – Hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova istražiće sve okolnosti smrti jednog od pripadnika Antiterostičke jedinice (ATJ) Lučko tokom kondicione obuke, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

On je na konferenciji za novinare rekao da je drugi pripadnik ATJ, kome je tokom vežbe takođe pozlilo, u bolnici, a njegovo stanje je, kazao je, teško, ali stabilno.

„Pokušavamo da dođemo do što je moguće preciznijih informacija. Za to će očito trebati i određena veštačenja, pre svega ona sudsko-medicinskog kraktera“, rekao je Božinović i dodao da su iste vežbe provođene i do sada.

Generalni direktor policije Nikola Milina je izrazio nadu da će hospitalizovani pripadnik ATJ Lučko uspeti, kako je rekao, da se izvuče iz ozbiljne zdravstvene situacije.

Na pitanje o uzroku smrti pripadnika ATJ Lučko, Milina je rekao da zasad nema indicija što se tiče toksikoloških nalaza. “Preliminarne nalaze dosad nemamo nikakav čvrsti dokaz o čemu se tu tačno radi i moramo čekati sudsko-medicinska veštačenja“, rekao je šef policije i istakao da nije tačno da je još pripadnika ATJ imalo zdravstvenih problema kao što su to objavili neki mediji.

“ATJ Lučko je najelitnija jedinica policije i kao takva pristupa svakodnevnoj obuci i temeljni posao svakog specijalca je obuka i biti spreman. To nisu uobičajeni treninzi koje provode rekreativci po teretanama i borilačkim dvoranama”, rekao je komandant ATJ Lučko.

Upitani hoće li testirati pripadnike na nedozvoljene supstance, Milina je rekao da neće testirati sve. “To bi bilo i ponižavajuće”, rekao je Milina i dodao da pripadnici policije idu na redovite lekarske preglede na svakih šest meseci.

Jedan pripadnik ATJ-a Lučko umro je juče, nakon što se dan pre srušio na kondicionom treningu u sklopu prvog dana obuke, dok je drugi pripadnik ATJ-a, kojem je takođe pozlilo, i dalje hospitaliziran.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je navedena obuka uobičajei postupak i održava se prilikom svakog prijema novih članova, kao i da kandidati pre obuke prolaze lekarske preglede.

