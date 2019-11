Na sajtu EPP Kurc je i dalje premijer, Merkel šefica CDU…

BEČ – Uoči kongresa Evropske narodne partije (EPP) u Zagrebu sajt ove partijske organizacije narodnih partija nije ažuran, pa se tako lider Narodne partije Austrije (OVP) Sebastijan Kurc i šest meseci nakon što mu je parlament izglasao nepoverenje vodi kao predsednik vlade.

On je, naime, na sajtu EPP i dalje u kategoriji šefova država i vlada, a tek kada se preko fotografije uđe na dalje informacije u Kurcu vidi se da je on „bio kancelar od 2017. do maja 2019“.

Inače, informacije o Kurcu su još i najažurnije, jer ako se uđe u detaljne informacije o nemačkoj kancelarki Angeli Merkel može se pročitati da je ona još šefica CDU, iako je tu funkciju odavno preuzela Anegret Kramp-Karenbauer.

A kod mađarskog premijera Viktora Orbana se navodi da se nalazi u drugom mandatu, iako je na proleće prošle godine započeo treći mandat.

Takođe, na sajtu se ne može pročitati da je članstvo Orbanovog Fidesz-a u EPP od početka godine suspendovano.

EPP će sutra u Zagrebu početi svoj kongres, a važna tačka dnevnog reda je izbor novog rukovodstva.

Za mesto predsednika EPP kandidovao se odlazeći predsednik Saveta EU Donald Tusk.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je pozvan da učestvuje na kongresu EPP u Zagrebu, ali je doneo odluku da ne putuje u glavni grad Hrvatske zbog hajke koja je pokrenuta protiv njega i Srbije.

(Tanjug)