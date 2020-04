Na severu Italije udvostručena stopa smrtnosti prema 2019. g.

ĐENOVA – U Italiji je stopa smrtnosti tokom proteklih mesec dana povećana za najmanje 20 odsto u odnosu na isti period tokom prethodnih pet godina, međutim širom regiona na severu zemlje, a koji su pretrpeli najveće gubitke od virusa kovid-19, stopa smrtnosti je više nego duplirana.

U 39 od 111 velikih gradova u provincijama u Italiji stopa smrtnosti povećana je za 77 odsto poredeći sa podacima iz 2019. za isti period, saopštio je italijanski Institut za statistiku (ISTAT) na osnovu podataka za period od 1. marta do 4. aprila.

U više od polovine opština na severu broj umrlih je više nego udvostručen, a u Milanu je za 49,3 odsto povećan u odnosu na godinu dana ranije.

Pojedini zdravstveni stručnjaci ocenjuju da to ukazuje da bi u Italiji, sa oko 60 miliona stanovnika, moglo biti zaraženo najmanje dva miliona ljudi.

Italija je jedna od zemalja najteže pogođenih pandemijom virusa kovid-19, koji je u toj zemlji odneo više od 23.000 života, i prva je evropska zemlja koja je uvela drastične mere karantina na celoj teritoriji koje su produžene do 3. maja.

(Tanjug)