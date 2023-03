Na TikToku ima neoznačenih naloga da su u saradnji sa ruskom državom

VAŠINGTON – Alijansa za obezbeđivanje demokratije, neprofitna organizacija kojom upravlja nemački Maršal fond i proučava plasiranje dezinformacija na društvenim mrežama, objavila je danas izveštaj u kome je označeno skoro 80 TikTok naloga kojima upravljaju ruski državni mediji poput RT ili Sputnjik ili pojedinci povezani sa njima, uključujući i glavnog urednika RT-a.

Kako navodi AP, više od trećine tih naloga nije označeno da njima upravljaju, kako se navodi, propagandne agencije, što je bila praksa koju je TikTok počeo da sprovodi nakon početka rata u Ukrajini, kao način da kaže korisnicima da su izloženi, kako se tvrdi, „dezinformacijama koje dolaze iz Kremlja“.

Oznake se pojavljuju podebljano odmah ispod imena naloga, glase „Mediji pod kontrolom države u Rusiji“, a klikom na oznaku otvara se više informacija, uključujući opis da „vlada ima kontrolu nad uređivačkim sadržajem naloga“.

Agencaja navodi da su izveštaji širili prorusku propagandu o invaziji na Ukrajinu, kao i lažne i obmanjujuće tvrdnje o SAD i „međunarodnoj koaliciji“ koja se protivi ruskom ratu.

Jedna od poruka, objavljena na nalogu „Sputnjik.Brasil“ navodi će „SAD održati najveći satanistički skup u istoriji“, dok drugi snimci objavljeni na tom nalogu tvrde da će SAD započeti nuklearni rat i sugerišu da SAD rade na tome da Brazil napadne Iran.

Analitičar u Alijansi za obezbeđenje demokratije Džo Bodnar izjavio je da je to „velika pobeda za rusku propagandu, da dopre do tako velike publike. TikTok to ne shvata ozbiljno kao druge platforme“.

AP je ranije preneo da je TikTok na ovaj način označio više od 120 naloga, ali kako je politika te platforme da označava pravna lica i organizacije, a ne pojedince, tu se pojavljuje rupa u pravilima koja omogućava glavnom uredniku RT-a da ostane neoznačen.

„Ovo je proces koji je u toku i nastavićemo da pregledamo nove naloge i dodajemo oznake kada se pridruže platformi“, saopšteno je iz TikToka nakon što je objavljen izveštaj Alijanse za obezbeđivanje demokratije.

Druge tehnološke kompanije su zauzele agresivniji pristup ruskim dezinformacijama.

Tako je Gugl prošle godine blokirao Jutjub kanale kojima upravljaju ruski državni mediji u Evropi, dok Meta, koja je vlasnik Fejsbuka i Instagrama, označava strane državne medije i razotkrila je i eliminisala širenje dezinformacionih mreža vezanih za Rusiju.

RT, jedna od najvećih ruskih medijskih kuća pod kontrolom države, ima više pratilaca na TikTok-u nego Njujork Tajms ili Vol Strit Džurnal, uprkos oznaci koja RT klasifikuje kao „medij pod kontrolom države Rusije“.

(Tanjug)

