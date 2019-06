Napolje! Iznervirani Tramp iznenada prekinuo intervju (video)

Tokom intervjua koji je američki predsednik Donald Tramp davao mreži „Ej-Bi-Si“, u jednom trenutku se čuo kašalj u pozadini, zbog čega je Tramp prekinuo razgovor.

Američki predsednik je bio usred objašnjavanja problema u vezi sa svojim porezima, kada se čuo kašalj nepoznatog muškarca. Iziritirani Tramp je smesta prekinuo razgovor i naložio toj osobi da smesta napusti Ovalni kabinet.

Pres. Trump says he “might” turn over his “financial statement” to Congress.

“I hope they get it, because it’s a fantastic financial statement,” he tells @GStephanopoulos in the Oval Office. https://t.co/8q0FwFD9qt pic.twitter.com/fw1tIc0vxO

