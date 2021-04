Navaljnom odbijena žalba na novčanu kaznu zbog klevete

MOSKVA – Moskovski sud odbio je žalbu Alekseja Navaljnog na novčanu kaznu koju je dobio zbog klevetanja 94-godišnjeg veterana Drugog svetskog rata.

Navaljni se danas pojavio u javnosti prvi put od stupanja u štrajk glađu i to putem video veze, a tokom ročišta pred sudom i izjavio da izgleda kao „jezivi kostur“, dok je ruskog predsednika Vladimira Putina opisao kao „golog kralja“. On je to rekao žaleći se na novčanu kaznu koju je dobio zbog klevetanja 94-godišnjeg veterana Drugog svetskog rata, prenosi Skaj njuz.

„Dragi moj dvoru, vaš kralj je go i milioni ljudi uzvikuju to, jer je sasvim očigledno“, poručio je Navaljni sudu iz svoje ćelije.

Moskovski sud odbio je žalbu ruskog opozicionog lidera i potvrdio njegovu kaznu.

Navaljni je tokom postupka kritikovao i ruski pravosudni sistem pred kojim se suočio sa novim krivičnim prijavama.

On je danas razgovarao i sa suprugom Julijom, koja je bila u sudnici i rekao joj da je štrajk glađu ostavio velike posledice na njegovom zdravlju i da sebi liči na „jezivog kostura“ s obzirom da je težak kao što je bio u sedmom razredu osnovne škole.

Navaljni od februara služi zatvorsku kaznu od dve i po godine zbog kršenja uslovne slobode, a 31. marta je otpočeo u zatvoru štrajk glađu, zahtevajući bolje medicinske uslove. Štrajk je okončao krajem prošle nedelje nakon što je dozvoljeno lekarima da ga posete.

(Tanjug)

