Nebenzja: Nacrt rezolucije bio antiruski i antiukrajinski

NJUJORK – „Rusija je u Savetu bezbednosti UN blokirala rezoluciju kojom se osuđuje operacija demilitarizacije Ukrajine, jer je bila antiruska i antiukrajinska“, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

On je rekao da čak nije ni potrebno objašnjavati zašto je dokument antiruski.

„Zašto je antiukrajinski – jer je ovaj dokument nesumnjivo u suprotnosti sa fundamentalnim interesima ukrajinskog naroda, budući da pokušava da u Ukrajini spase i konsoliduje sistem vlasti koji je tu zemlju doveo do tragedije koja traje najmanje osam godina. Zahvaljujemo se onima koji nisu podržali ovaj nacrt“, dodao je Nebenzja.

Ocenio je da nacrt rezolucije nije uzeo u obzir cinjenicu da je Kijev stalno kršio Minske sporazume, niti to da je vlast u KIjevu, kako je naveo, „posle neustavnog puča u februaru 2014, pokrenula rat protiv građana na istoku zemlje, granatirala mirna naselja topovima i višecevnim raketnim sistemima i bombardovala građane Donjecka i Luganska“.

Nebenzja je dodao da će zadaci denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine uskoro biti ostvareni, ističući da Rusija nije u ratu sa Ukrajinom i njenim narodom, već da, kako je rekao, „sprovodi specijalnu operaciju protiv nacionalista, ciji je cilj, izmedu ostalog, da zaštiti stanovnike Donbasa“.

„Ovi zadaci će uskoro biti ostvareni i ukrajinski narod će ponovo moći samostalno da odlučuje o svojoj sudbini, živeći u miru, dobrosusedstvu i saradnji sa svim susedima“, rekao je Nebenzja.

Rusija je sinoć uložila veto na Nacrt rezolucije u kojoj je Savet bezbednosti UN pozvao na hitno obustavljanje ofanzive u Ukrajini.

Za rezoluciju je glasalo 11 zemalja članica, dok su Kina, Indija i Ujedinjeni Arapski Emirati bili uzdržani.

(Tanjug)

