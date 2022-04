Nehamer: Lični razgovor o strahotama rata važan

MOSKVA – Austrijski kancelar Karl Nehamer istakao je danas, nakon razgovora sa predsednikom Rusije Vladimorom Putinom u Moskvi, da je važno u ličnom razgovoru šefu ruske države preneti strahote rata i jasan stav.

Nehamer je, u izjavi novinarima, koja je uživo prenošena iz Ambasade Austrije u Moskvi, kazao da mu je preneo sve svoje utiske nedavne posete Ukrajini, a tako i o ratnim zločinima, patnji civila, ali i slike o velikom gubitku ruske vojske.

„Bilo mi je važno da jasno Putinu lično kažem da rat mora da se okonča, da zločini koji se počine moraju biti istraženi i da to treba da urade međunarodne institucije po uzoru na bivšu Jugoslaviju“, naglasio je on.

Nehamer je kazao da se videlo kako to može biti uspešno u slučaju bivše Jugoslavije, gde su međunarodne institucije doprinele rasvetljavanju zločina i kažnjavanju počinioca.

„Savladavanje prošlosti u bivšoj Jugoslaviji je bila efikasan primer kako svi ratni zločini mogu biti rasvetljeni i istraženi. Za to su potrebne međunarodne institucije. Putin, međutim, kaže, da nema poverenje u međunarodne institucije, ali ja lično verujem u njih“, objasnio je Nehamer.

On je ukazao da je razgovarao i o istanbulskom pregovaračkom procesu, rekavši da je važno i dalje podržati te pregovore.

Nehamer je kazao da je stekao utisak da se sada priprema velika ruska ofanziva na istoku Ukrajine, što znaju ukrajinske snage i pripremaju se na pokušaj njihovog opkolkavanja.

Ta borba, smatra on, biće žestoka, zbog čega je bitno da funkcionišu humanitarni korodiri kako bi civili mogli biti evakuisani, a Crveni krst dobio pristup opkoljenim gradovima.

S tim u vezi navodi da je Putin rekao da ruska strana želi da osigura humanitarne koridore, ali da to ukrajinska ne čini, što je, kaže Nehamer, odbacio uz reči da je dužnost ruske strane da brine o tim koridoroma.

Ukazao je da ovo nije bila prijateljska poseta, već konfrontacija sa realnostima rata.

On je rkao i da je Putinu preneo da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski želi direktan razgovor sa šefom ruske države, na šta, dodaje, nije bilo reakcije, izuzev ukazivanja na pregovore u Istanbulu koji su u toku.

Nehamer je dodao da je Putinu rekao da ne deli njegov stav da su Ukrajinci počinli zločine nad svojim stanovništvom, dodajući da je takav stav „poznat sa prostora bivše Jugoslavije“.

„Ukazao sam mu da njegov stav prema ratu niko ne deli, a to je da se Ruska federacija brani. On je to predstavio vojnom operacijom, a ja sam rekao da je to agresija nad manjom zemljom, sa ciljem svrgavanja civilnih vlasti. Prvobitni cilj nije postignut, pa se traže novi ciljevi. Neophodno ga je s tim konfrontirati da se ne dele njegova viđenja“, rekao je on.

Takođe je preneo da će sankcije biti još oštrije i da će napraviti Rusiji višedecenijsku štetu.

Nehamer je naglasio da se mora nastaviti sa ličnim razgovorima sa Putinom.

„Lični razgovori u centru moći Ruske federacije treba češće da se vode, kako bi se Putinu preneli stavovi i uverem sam da će doneti nekada rezultate“, objasnio je on.

Naglasio je da ne treba imati preterana očekivanja da jedan razgovor može promeniti svet, ali da je neophodno nastaviti sa ličnim kontaktom oči u oči.

Nehamer je kazao da je predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i nemačkom kolegi Olafu Šolcu preneo utisak da je važno imati direktan kontakt i u ličnom razgovoru Putina konfrontirati sa svim stvarima.

„Tim putem treba dalje ići da ne bi došlo do vakuuma u prikazivanju posledica rata ruskoj strani“, objasnio je on.

(Tanjug)

