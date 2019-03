Nelson: Nema paralele između dijaloga PR i BG i BiH

SARAJEVO – Američki ambasador u BiH Erik Nelson izjavio je danas da se odnosi Beograda i Prištine, odnosno priča o razgraničenju i eventualni uticaj na BiH, ne mogu dovoditi u vezu ni u kojem slučaju sa BiH.

Nelson je na konferenciji za novinare rekao da je stav SAD jasan i da nikakva paralela između pregovora Beograda i Prištine i BiH ne postoji, prenosi Klix.

„Neke sličnosti postoje, a tiče se onoga što je potrebno regionu. To je politička hrabrost i vizija da se prave važni kompromisi kako bi se poboljšala bezbednost celog regiona. To tražimo i u BiH, ali to uvek mora da uvažava teritorijalni integritet i suverenitet BiH“, rekao je Nelson.

Upitan da prokomentariše reforme odbrane za koje se zalaže Milorad Dodik i generalno aktiviranje MAP-a, on je odgovorio da veruje da u BiH postoji jasan koncenzus kada je reč o partnerstvu sa NATO-om.

„Znam da postoje važni razgovori koji se vode oko formiranja vlasti. Puno je važnih pitanja. Mislim da postoji prostor za dogovor. Vrlo je jasno da su interesi SAD-a i NATO-a zaštita mira u BiH. Predsednik Dodik rekao mi je da je zahvalan SAD na okončanju rata i uspostavljanju mira u BiH. To je važno postignuće i nešto što zajedno trebamo da održavamo i unapređujemo“, rekao je Nelson.

Govoreći o uticaju Rusije i Kine na region, američki ambasador je ocenio da se negativan uticaj Rusiji u regionu, odnosno pokušaj destabilizacije, vidi na primeru Crne Gore.

„Radimo na tome da pošaljemo pravu poruku i suprotstavimo se tome. SAD su istinski prijatelj BiH. Rusija je važan partner SAD u Savetu za sprovođenje mira (PIC) i moramo se dogovarati sa putem BiH ka napred, a taj put napred koji podržavaju svi građani zemlje je integracija u evroatlantske institucije“, kazao je Nelson.

(Tanjug)