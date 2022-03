Nemačka odbija da bojkotuje snabdevanje ruskom energijom

Nemački kancelar Olaf Šolc ponovo je danas odbacio pozive na bojkot snabdevanja ruskim energentima nakon napada Rusije na Ukrajinu.

Šolc je rekao da sankcije koje su uvedene Rusiji već utiču na njenu ekonomiju i da će to svakim danom biti sve dramatičnije.

On je dodao da su sankcije osmišljene tako da budu podnošljive za one koji ih uvode, i to dugoročno, i da je zbog toga stav Nemačke o energetskom bojkotu ostaje nepromenjen.

Šolc je rekao da Nemačka radi na diversifikaciji snabdevanja energijom i da će, iako će za to biti potrebno vreme, to na kraju imati isti efekat kao bojkot.

Evropske zemlje plaćaju Rusiji stotine miliona dolara svakog dana za fosilna goriva. Ukrajinski zvaničnici kažu da ova trgovina efektivno finansira rat Rusije protiv njihove zemlje.

(Beta)

