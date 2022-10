Nemačka vlada još nije dogovorila nacrt rada dve nuklearke

BERLIN – Nemačka vlada zbog političkih nesuglasica danas nije uspela da odobri nacrt zakona o stavljanju dve poslednje nuklearne elektrane u rezervu nakon planiranog gašenja, saopštilo je Mnistarstvo ekonomije.

To komplikuje energetske planove Nemačke za zimu, koja namerava da završi postupno ukidanje nuklearne energije do kraja ove godine, ali kolaps u snabdevanju energijom iz Rusije zbog rata u Ukrajini, naterao je vladu da dve elektrane zadrži u pripravnosti do aprila, prenosi Rojters.

Današnja odluka odložena je zbog prigovora ministarstva finansija, jer Partija slobodnih demokrata zahteva duži vek trajanja reaktora, rekao je izvor britanskoj agenciji.

Nesuglasice u nemačkoj vladi mogle bi da ugroze moguće produženje životnog veka elektrane Isar II, rekao je portparol Ministarstva ekonomije.

„To znači da se ne može održati gust raspored postupka“, rekao je portparol, dodajući da su operateri elektrane o kašnjenju danas obavešteni.

Nuklearna elektrana Isar II trebalo je da bude van mreže za nedelju dana održavanja od 21. oktobra u pripremi za produženje životnog veka do marta 2023. godine, saopštila je kompanija prošlog meseca nakon što je prijavila curenje na lokaciji.

„Operateru postrojenja potrebna je jasna odluka o vladinim panovima pre početka održavanja“, rekao je portparol Ministarstva privrede.

