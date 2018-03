Nemački mediji: „Niko neće da se baš zaigra sa Rusijom“

Neko protera jednog, neko dvoje, ali niko više od četvoro ruskih diplomata. Svi su solidarni sa Britancima, ali niko neće da se baš zaigra sa Rusijom. Ovakvi komentari stižu iz nemačkih medija.

Sjedinjene Države su proterale šezdeset ruskih diplomata, Ukrajina trinaest, ukupno šesnaest država EU proteralo je od jednog do četiri diplomate, Albanija je proterala dvoje, a Makedonija jednog. Evo karakterističnih komentara iz nemačke štampe:

Frankfurter rundšau (Frankfurt): “Sada savez SAD, Nemačke i država EU okreće zavrtanj eskalacije i na napad otrovnim gasom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja reaguje proterivanjem ruskih diplomata. Ispravno je to što se izražava solidarnost sa Londonom i time pojačava diplomatski pritisak na Moskvu. Osim toga, Zapad demonstrira da i pored mnogih razlika u mišljenjima može da unekoliko naudi svom protivniku. No, tom poduhvatu nedostaje jedan element: na primer, Nemačka je mogla da posreduje i odnese Putinu uzorke otrovne supstance. Zapad bi tako izašao u susret Moskvi i reagovao na njene zahteve, a Rusija bi istovremeno bila prinuđena da povuče sledeći potez. Ta strategija bi pokazala i da je Zapad zainteresovan za partnerski odnos sa teškim susedom, a ne samo za eskalaciju konflikta.“

Hajlbroner štime (Hajlbron): “Situacija bi mogla da eskalira. Šta će se sada desiti? Hoće li na kraju biti bojkotovano fudbalsko Prvenstvo sveta? Velika je opasnost da na kraju svi budu samo – gubitnici. A vrlo je problematična i politika dvostrukih aršina. Dok je Rusija pod sankcijama, Turska neometano sme da nastavi svoj pohod protiv Kurda, u kojem su već ubijeni neki civili. U njenom pravcu EU ne šalje ništa – čak ni ubode iglom.“

Kelner štat-ancajger (Keln): “Jasno, i u izvesnoj meri neljubazno, Rusiji je ukazano da bi mogla odlučnije da se uključi u rasvetljavanje napada otrovnim gasom, umesto što samo ponavlja da je nevina. Naposletku, reč je o otrovu koji je svojevremeno proizveden u Rusiji. No, iako je moguće sumnjičiti Rusiju, nema dokaza da je Kremlj imao svoje prste u ovoj igri. Zato se i proterivanje diplomata teško može opravdati – a za radikalnije korake kao što su ekonomske sankcije ne bi bilo osnova.“

Radio Dojčlandfunk (Keln): “Neko protera jednog, neko dvoje, ali niko više od četvoro ruskih diplomata. Svi učestvuju u akciji, pokazuju solidarnost sa Britancima, ali niko neće da se baš totalno zaigra sa Rusijom. Doduše, sada je jedino pitanje kada će Rusija da protera diplomate. To vlada u Moskvi mora da učini već i da bi sačuvala obraz. […] Ko nudi više, ko će uspeti da najbrže zamrzne odnose sa Moskvom? I kao da to još nije dovoljno, ministri EU bi do juna trebalo još i da razmisle o tome koje bi dalje mere mogli da primene protiv Rusije. Niko ne govori o liniji zaustavljanja ni o strategiji izlaza iz situacije. Solidarnost sa Velikom Britanijom je dobra, ali dobra je i uviđavna spoljna politika.“

Štutgarter nahrihten (Štutgart): “Sve to neće promeniti stav Kremlja koji poriče svaku umešanost u napad nervnim gasom. Sada bi trebalo da uslede protivmere Moskve. A to vodi u pitanje: šta donosi jak signal solidarnosti Zapada – osim daljeg kvarenja ionako zatrovanih odnosa?“

Fraje prese (Kemnic): “Zajedništvo Zapada bode oči. Britanska premijerka Tereza Mej je u svojoj zemlji pod pritiskom zbog svog katastrofalnog upravljanja izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. Prete joj novi izbori koji bi je oduvali sa funkcije. A EU? Ona je u najvećoj krizi u poslednjih nekoliko decenija. Duboke pukotine između (uskoro još samo) 27 zemalja se ne mogu prevideti. I tako je upotrebljen oproban instrument politike moći: kada na unutrašnjepolitičkom planu ne ide, nađi sebi spoljnog neprijatelja koji će nas sve ujediniti. Rusija je uvek bila dobar neprijatelj.“