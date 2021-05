Neobjašnjiv fenomen: Soliter počeo da se trese, a zemljotresa nije bilo (video)

Prava panika izbila je u Kini, u gradu Šenženu, kada se zatresao soliter, a stanarima je naređeno da napuste zgradu. Stanari su u strahu i panici bežali iz solitera, dok su zvaničnici saopštili da zemljotresa nije bilo, iako se višespratnica visoka 300 metara tresla.

BREAKING: SEG Building in Huaqiangbei, China's Shenzhen city has been evacuated after the building started shaking, reports say there was no earthquake. Chinese authorities are now investigating. pic.twitter.com/26MnSjxKo7

SEG Plaza jedna je od najviših zgrada u Šenženu, 21. zgrada po visini u Kini i 72. na svetu. U njoj se nalazi velika prodavnica električnih i elektronskih uređaja, koja zauzima čak 10 spratova, kao i brojne kancelarije i poslovni prostori.

​Na društvenim mrežama pojavio se veliki broj snimaka na kojima se vidi kako se zgrada od 79 spratova trese i kako ljudi koji rade u njoj beže po ulicama posle potresa.

Zgrada je u potpunosti evakuisana i zatvorena, prenosi RT.

Panic in Shenzhen’s Huaqiangbei electronics market as the SEG Building starts shaking, for reasons as yet unknown. Fire and police crews have closed off some of the area. Not my video, circulating on Wechat. pic.twitter.com/rGMV92Sm8p

— David Kirton (@DavidKirton_) May 18, 2021