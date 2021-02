Neočekivana podrška Trampu za predsedničku kandidaturu 2024. (video)

Vođa republikanaca u američkom Senatu Mič Mekonel izjavio je da bi „apsolutno podržao“ predsedničku kandidaturu Donalda Trampa na sledećim izborima 2024. godine. To je još jedan neočekivani glas podrške Trampovoj kandidaturi, budući da je Mekonel bio veoma kritičan prema bivšem predsedniku tokom rasprave o opozivu.

Mekonelova podrška dolazi posle izjave republikanskog senatora Mita Romnija, koji važi za jednog od najvećih Trampovih protivnika u stranci, a koji je rekao da bi Tramp sigurno osvojio republikansku nominaciju.

Mekonel je podršku Trampu dao tokom intervjua za Televiziju Foks, prenosi RT.

Na pitanje da li bi podržao da Tramp bude republikanski kandidat za predsednika 2024. godine, Mekonel je odgovorio potvrdno.

„Apsolutno. Ima još mnogo vremena do 2024. Mislim da će bar četiri osobe da se nominuju za republikansku kandidaturu, možda i više“, rekao je Mekonel.

Nije jasno zbog čega je Mekonel promenio stav, budući da je bio veoma kritičan prema Trampu i da li su na to uticaj imala poslednja istraživanja Univerziteta Safok i Ju-Es-Ej Tudeja, koja pokazuju da bi čak 46 odsto članova napustilo Republikansku partiju ako Tramp napravi svoju, dok se samo 27 odsto izjasnilo da bi ostalo verno stranci.

McConnell says he would support Trump if he was the Republican nominee pic.twitter.com/l0hRgpcmM8

— Acyn (@Acyn) February 25, 2021