Neuobičajen toplotni talas pred nama: Temperature će ići do 30 stepeni

U poslednje vreme svedoci smo naglih promena vremena pa tako ni najava o „toplotnom talasu“, koji ovaj vikend čeka Evropu, neće iznenaditi.

Nakon jednog hladnijeg perioda, koji je ove nedelje zahvatio istočni deo Evrope, meteorolozi BBC-a najavljuju sunčano i toplo vreme s temperaturama i do 30 stepeni Celzijusa. Predviđaju da će se takve temperature i vreme zadržati sve do sredine ovog meseca.

Biće neuobičajeno toplo za područje Francuske, Italije, Turske pa i južnog dela Balkanskog poluostrva. Meteorolog Stav Danaos ističe da će ipak na nekim delovima, poput Sicilije, Grčke i Italije, biti i dalje kišovito.

I u Srbiji će narednih dana biti skoro pa letnje vreme. Do 18. oktobra biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 22 C do 27 C.