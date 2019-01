Neverovatni snimci iz aviona: Jezero Mičigen potpuno zaleđeno (foto)

Temperature u pojedinim delovima Amerike spustile su se danas i do – 40 stepeni Celzijusovih. Polarna zima odnela je najmanje osam života u SAD-u, a lokalne službe upozoravaju ljude da ne izlaze na ulice. Brojne škole i kompanije su zatvorene, letovi otkazani, a železničke linije su u prekidu.

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV

— David Funk (@DavidPFunk) January 30, 2019