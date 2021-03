Nije geopolitika, kupujemo vakcine od svih da sačuvamo živote

BERLIN – Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je danas u Berlinu da se Srbija u nabavci vakcina držala principa da je najvažnije sačuvati ljudske živote, i da je cepiva zato nabavljala od različitih proizvođača, te da to nije pitanje geopolitike, već zdravlja građana.

„Mi smo vakcine od Kine kupili na isti način kao i od Rusije, isto kao i od ‘Fajzera’, prve firme sa kojom smo zaključili ugovor i od koje su nam stigle prve vakcine u Srbiju, kao i od ‘AstraZeneke'“, ukazao je Selaković na pres konferenciji sa Hajkom Masom, upitan da li nabavka vakcine od Kine znači da je ta zemlja pouzdaniji partner od EU.

Selaković je istakao da se Srbija držala principa da ne postoji važnija stvar od zaštite stanovništva.

„Kupili bismo vakcine gde god možemo, da bismo sačuvali živote ljudi, to je naš glavni zadatak“, podvukao je Selaković.

On je naveo i da je Srbija uspela da dobije vakcine sa četiri mesta, odnosno od četiri različita proizvođača, uprkos činjenici da je mala i siromašna država sa Zapadnog Balkana.

Podsetio je da je Srbija od samog početka bila kontributor i učestvovala u finansiranju istraživanja u Kovaks programu da dva miliona evra i unapred kupila i platila sa 4,8 miliona evra.

“A, do ovog današnjeg dana, do ovog razgovora, kada smo dobili prvi put jasno rečeno do tad i tada dobićete toliko vakcina, nijednu vakcinu, nismo dobili iz Kovaksa. Na Zapadnom Balkanu, jedino je Albanija dobila donaciju od Italije i to je bilo sve”, rekao je Selaković.

On je naveo da je država samo radila svoj posao tražeći način kako može da dobije vakcinu, da zaštiti ljude i napomenuo da to za Srbiju nije geopolitka, pitanje diplomatije, već pitanje opstanka života i zdravlja ljudi.

Podsetio je da građani Srbije imaju pravo da odluče da li će se vakcinisati, i ako žele, kojom vakcinom žele da se vakcinišu.

“Činjenica je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao ličnu inicijativu i obraćao se liderima različitih država, šefovima službi, državama od kojih smo mogli da dobijemo neke vakcine. Hvala i prijateljima u Kini, Rusiji, Fajzeru, našoj prijateljskoj kompaniji, britanskim i indijskim prijateljima…”, rekao je Selaković.

(Tanjug)

