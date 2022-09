Niko u HR neće ostati bez gasa i struje

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković saopštio je danas da niko u Hrvatskoj neće ostati ni bez gasa ni bez struje i ponovio da će vlada naredne sedmice predstaviti paket mera pomoći za privredu i građane.

„Niko neće ostati bez gasa, niko neće ostati bez struje“, rekao je Plenković nakon svečane sednice Županijske skupštine povodom Dana Virovitičko-podravske županije.

„Biće dobar, biće moćan, biće snažan, biće nalik na dosadašnje pakete koji su bili dobri i sveobuhvatni“, rekao je Plenković o najavljenom paketu mera.

U obraćanju novinarima je govorio i o pljački INE, a na pitanje da li je dobio odgovor MOL-a na zahtev za smenu Uprave ove kompanije, Plenković je rekao da nije da će razgovor sa drugim partnerom obaviti ministar Filipović.

„Kao što sam već rekao, moramo staviti sve karte na sto. Cela ova afera ima tri dimezije, jedna je krivično-pravna, druga upravljačka, ovakva situacija ne može dalje ići, nemoguće je da neko arbitrarno određuje cenu gasa, a da niko iznad njega o tome ništa ne zna”, rekao je Plenković, prenela je zagrebačka N1 tv.

Upitan kakvu poruku šalju članovi Uprave INE što već nisu podneli ostavke, Plenković je rekao da je to nebitno i da je on kao predsednik vlade rekao što će se dalje događati, a to je da će se tražiti odgovornost cele Uprave.

“Ovo je sistemska greška, rekao bih”, rekao je premijer.

O najavljenom otkupu INE od MOL-a, Plenković je rekao:

“Hrvatska je napravila pravu profesionalnu evaluaciju vrednosti MOL-ovog udela u INI, ponudili smo im cenu, oni to nisu prihvatili. Nije to da mi nismo hteli i da nismo preduzeli sve što smo mogli, ali oni nisu hteli”.

S obzirom da sada, kako je rekao, imamo konkretnu, dokazanu, više nego jasnu situaciju zloupotrebe položaja koji je doveo do značajne štete, okolnosti se menjaju i zato će ti razgovori biti drugačiji.

(Tanjug)

