Nikolic: Inicijativa za smenu Vlade nakon potpisivanja ugovor

PODGORICA – Portparol DPS-a i poslanik Miloš Nikolić, izjavio je da će Vlada Crne Gore, ako bude potpisan Temeljni ugovor sa SPC, izgubiti podršku te partije, a da će za formalno podnošenje inicijative sačekati eventualno potpisivanje dokumenta koje je, prema njegovoj oceni, gotovo izvesno.

Sekulić je u intervjuu za Pobjedu rekao da je Vlada dobila podršku DPS-a da bi ispunila određene prioritete koji se tiču ostvarivanja ključnih nacionalnih interesa.

Naveo je da je to u prvom redu to dinamizacija procesa evropskih integracija kroz deblokadu pravosuđa i dolaska do kvalifikovane većine od 49 u Skupštini Crne Gore.

Prema njegovim rečima, drugi uslov DPS-a je bio poboljšanje politike u oblasti zdravstva, prvenstveno u borbi protiv pandemije kovid-19 virusa, treći uslov odnosio se na povratak kontrole u odnosu na bezbednosni sektor, a četvrti je podrazumevao stabilizaciju javnih finansija i povratak partnerskog poverenja sa investitorima kroz poboljšanje investicionog ambijenta i povratak poverenja sa međunarodnim investicionim partnerima.

Nikolić je rekao da je umesto svega toga Vlada izabrala da prioritet bude ugovor sa SPC. Prema njegovoj oceni, ugovor je usvojen u proceduri koja je nezamapćena, bez javne rasprave, konsultacija i bez bilo kakve inkluzivnosti segmenata društva koji su mogli doprineti kvalitetu samog procesa, ali i teksta.

Ponovio je stav te stranke da tekst Temeljnog ugovora ugrožava državne interese Crne Gore i neustavno favorizuje jednu versku zajednicu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.