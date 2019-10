Njima je zima već stigla: Putevi blokirani, nanosi snega viši od metra (video)

U delovima Sjedinjenih Američkih Država zima je ove godine poranila, a u Montani je proglašeno vanredno stanje jer su putevi blokirani zbog snega visine 121 centimetar.

Snow drifts are really starting to pile up from this RARE Major Winter Storm here in Cut Bank, Montana. #mtwx #montana #snow @MyRadarWX pic.twitter.com/DRSM8pdCTo

— Aaron Jayjack (@aaronjayjack) September 29, 2019