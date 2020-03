„Nobel rešio da se revanšira NATO-u koji je proslavio njegov izum“

Među 317 kandidata za ovogodišnju Nobelovu nagradu nalazi se i NATO.

Pošto je 31. januara istekao rok za podnošenje kandidatura, Nobelov institut u Oslu saopštio je da je nominovano 317 kandidata, među kojima je 210 uglednih pojedinaca i 107 međunarodnih organizacija, među kojima je i – zapadna vojna alijansa.

U Srbiji je to izazvalo lavinu komentara, a sagovornici Sputnjika ocenjuju da je ta nominacija, u najmanju ruku – paradoksalna.

Matija Bećković, akademik i pesnik:

„NATO je najviše proslavio Nobelov izum, pa je fer da mu se Nobel i revanšira“.

Miloš Ković, istoričar:

„Da sam član Nobelovog komiteta, ja bih svakako glasao za to da NATO dobije Nobelovu nagradu za mir. To bi bio najbolji način da Zapad i zemlje NATO izgube poslednju trunku moralnog ugleda, koji ni do sada nije bio osobito značajan i visok. Posle toga bi možda bilo dobro da Nobelovu nagradu za mir posthumno dodele, recimo, Adolfu Hitleru. To bi Vatikanu svakako olakšalo odluku da mirne duše kardinala Stepinca proglasi za sveca, a posle njega i papu Pija XII. Zašto da ne? Ovo su dobre vesti koje će otrežnjujuće delovati na javnost svih zemalja koje nisu zapadne i koje trpe nasilje NATO i zapadnih zemalja. I to je još jedan dokaz da zapadna civilizacija ne može da polaže pravo na to da je njena kultura univerzalna, a pogotovo ne na to da je izvor i utoka svakog morala, a upravo na tim tvrdnjama poslednjih 200 godina počiva njihova moć“.

Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator:

„Ako se NATO našao među 317 nominovanih kandidata za Nobelovu nagradu za mir zbog toga što se povukao iz Avganistana posle gotovo dve decenije ratovanja, onda se postavlja pitanje zašto bi NATO za to dobio nagradu, jer bi, po logici, trebalo da bude kažnjen doživotnim zatvorom i to ne samo zbog intervencije u Avganistanu, već i zbog drugih intervencija po svetu. Apsolutno sam protiv toga da bilo kakve vojne organizacije tog tipa dobijaju Nobelovu nagradu za mir“.

Čedomir Antić, istoričar:

„Ako bi NATO bio dobitnik Nobelove nagrade, to bi doprinelo potpunom urušavanju autoriteta te nagrade. Sećamo se da je jedan albanski lobista, Marti Ahtisari, čovek koji je status Aceha i Kosova rešavao različito i koji je Srbiji nametnuo punski mir u junu 1999. godine, postao dobitnik Nobelove nagrade. Zbog toga me ne bi začudilo da je dobije i NATO, ali mislim da je to loša vest, pre svega, za Nobelovu nagradu. NATO je ratovao na prostorima Republike Srpske, Srbije i Crne Gore i pomagao je ratovanje u Africi i Aziji, tokom čega se svrstavao na jednu od zaraćenih strana, koja je, nakon pobede, masovno kršila ljudska prava građana u zaraćenoj zemlji. Paradoksalno je da organizacije poput NATO i EU dobiju Nobelovu nagradu za mir, jer EU, bez obzira na svoje velike ideje i ideale, nije uspela da reši većinu problema čije je rešenje proglasila za svoj cilj, već je zaslužna za ratove i njihov vrlo loš ishod po stanovništvo na Balkanu“.

Đorđe Vukadinović, politički analitičar:

„Moram priznati da sam u prvi, pa čak i drugi mah mislio da je to iz onih rubrika „nije se dogodilo“, „vesele vesti“, „fejk njuz“ i slično. Mislio sam da je, prosto, reč o duhovitoj, ali pomalo brutalnoj šali nekoga s društvenih mreža. Onda sam shvatio da je vest ozbiljna. U moru neverovatnih i teško shvatljivih, neočekivanih i apsurdnih stvari koje se dešavaju oko nas, mislim da je ova favorit za mesto broj jedan. Poznato je da je institucija Nobelove nagrade u velikoj meri problematična i politizovana. Sećamo se da je bivši američki predsednik Barak Obama unapred dobio Nobelovu nagradu za buduća dela i doprinose miru, koji se, kao što znamo, nisu dogodili“.

(Sputnjik)