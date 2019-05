Nova NATO zamena teza sa nesagledivim posledicama po svet

Najava nove vojne strategije NATO-a zbog „nuklearnih pretnji“ koje dolaze od Rusije je zamena teza, jer upravo je NATO zauzeo ofanzivan stav prema Rusiji i celom evroazijskom prostoru još od kraja Hladnog rata, kad je trebalo da se raspusti zajedno sa Vrašavskim paktom, kaže za Sputnjik politikolog Aleksandar Pavić.

Vodeća NATO država — Sjedinjene Američke Države — upravo je učinila niz koraka ka strateškoj, nuklearnoj destabilizaciji, na prvom mestu izlaženjem iz Ugovora o protivraketnoj odbrani iz 2002. godine i Ugovora o zabrani raketa kratkog i srednjeg dometa.

Samim tim, SAD su primorale Rusiju da počne da razvija i jača svoju protivraketnu zaštitu i obnavlja svoj nuklearni arsenal.

„Uz to, Amerika već godinama odugovlači i sklapanje trećeg sporazuma START o ograničenju nuklearnog naoružanja, tako da sve to zajedno čini vrlo jasnom sliku ko to stvarno povlači vrlo opasne poteze koji su doveli svet na ivicu nuklearnog rata, kako kaže jedan nedavni izveštaj Ujedinjenih nacija“, kaže Pavić.

Prema tome, nova doktrina NATO-a je, šta god pričao Jens Stoltenberg, nekadašnji antiratni aktivista, u funkciji daljeg jačanja NATO-a koje onda primorava i Rusiju, ali i Kinu, Iran i Indiju da preduzimaju kontramere i jačaju svoj arsenal.

Sve u svemu, NATO koristeći svoje medijske resurse pokušava da stvori jednu lažnu sliku i zameni teze i kao agresor optužuje druge da preduzimaju poteze koje Alijansa preduzima, a onda NATO navodno preduzima defanzivne poteze a u stvari, situacija je sasvim obrnuta, naglašava Pavić.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naveo je, kao jedan od razloga za donošenje nove vojne strategije, „preventivni raketni napad koji bi omogućio Moskvi da postigne brzu pobedu nad slabijim susedima“.

Prema Pavićevom mišljenju, reč je o apsolutnoj konstrukciji u funkciji antiruske propagande i opravdavanja povećanja vojnih budžeta država-članica. Rusija ima dovoljno veliku teritoriju i dovoljno prirodnih resursa i apsolutno joj nije potrebno nikakvo širenje.

Rusija je čak pokazala izuzetnu uzdržanost i u Ukrajini, gde na njenim granicama bukti sukob koji su izazvale zapadne, NATO države, naglašava naš sagovornik.

„Ovo je pokušaj izmišljanja ruske pretnje da bi se ’uterale‘ zemlje-članice NATO-a da povećaju svoje izdatke i da bi, naravno, NATO i dalje imao razlog da postoji. Nažalost, to nije samo retorika, to su praktično samoispunjavajuća proročanstva ako se nastavi ovom putem, jer iza retorike slede dela“, kaže Pavić.

On dodaje da danas, pogotovo na tlu Evrope, situacija sve više liči na krizu sa „peršinzima“ iz osamdesetih godina prošlog veka, što je tada dovelo do sporazuma o zabrani stacioniranja nuklearnog oružja srednjeg i kratkog dometa između Varšavskog pakta i NATO-a, odnosno SSSR-a i SAD.

„Tridesetak godina kasnije, isključivo potezima NATO-a, opet smo dovedeni u takvu situaciju potpuno izmišljenom tezom o ruskoj pretnji. Jer, od kraja Hladnog rata nije Rusija ta koja se širi, nego upravo NATO“, zaključio je Pavić.

NATO će doneti novu vojnu strategiju zbog „nuklearnih pretnji“ koje dolaze od Rusije, rekao je u intervjuu za nemački list „Velt am zontag“ generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

Prema njegovim rečima, razlog za takav korak je „nuklearna pretnja“ koja navodno dolazi od Rusije. Osim toga, Alijansa se suočila sa novim pretnjama na istoku i jugu, izjavio je Stoltenberg.

(Sputnjik)