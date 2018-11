Novi Suecki kanal: Grandiozni ruski projekat koji povezuje Evropu i Aziju (foto, video)

Rusija, Indija i Iran planiraju da pokrenu međunarodni transportni koridor „Sever-jug“, dug 7,2 hiljade kilometara, što će biti jeftinija i kraća alternativa Sueckom kanalu. To će dovesti do ozbiljnog procesa integracije između zemalja, a ekonomijama tih zemalja daće novi impuls u razvoju, jačajući njihovu geopolitičku ulogu u svetu.

Prema oceni politikologa, projekat može i da neutrališe posledice sankcija protiv Rusije i Irana, koje nameću zapadne zemlje, na čelu sa SAD.

Eksperti ocenjuju da su mogućnosti i potencijali tog koridora veoma veliki. To su milijarde dolara.

„Takvi projekti izazvani su diktatom vremena — mnoge zemlje traže nove pravce za transport svoje robe. Transport indijske robe preko Irana i Rusije ka Evropi značajno će skratiti put, a planirano je da se preko tog koridora isporuči do 30 miliona tona robe godišnje. To su prilično značajne količine i omogućiće tranzitnim zemljama da zarade, a smanjiće troškove Indiji koja aktivno ulazi na svetska tržišta“, kaže za Sputnjik politikolog Igor Šatrov.

Ekspert ocenjuje da je intenziviranju pregovara doprinelo učešće Rusije i Indije u Šangajskoj organizaciji za saradnju (ŠOS), gde je Iran posmatrač, ali istovremeno upozorava i da bi u celu priču mogle da se umešaju SAD, koje će pokušati da pokvare dogovore oko pokretanja transportnog koridora „Sever-jug“.

„Ta pregovaračka platforma (ŠOS) je omogućila ne samo da se razgovara o bezbednosnim pitanjima, već i o ekonomskoj saradnji. Svi imaju koristi od implementacije takvih projekata. Međutim, postoje i politički protivnici ove priče. S obzirom na to da je Iran aktivno uključen, mislim da će SAD pojačati pritisak na Indiju i da će na sve načine pokušati da odgovore Delhi od tog projekta. Ali, mi vidimo da Indija vodi spoljnu politiku u više pravaca i najverovatnije da će se izboriti sa tim pritiskom“, rekao je Šatrov.

Prema njegovom mišljenju, želja indijske strane je da se projekat realizuje što je moguće pre, a transportni koridor bi mogao da počne da funkcioniše već iduće godine.

„Za njegovu realizaciju potrebno je samo uskladiti logističke procese. Praktično nema šta da se gradi, rade postojeće luke, železnički i putni pravci, a u slučaju da se pojavi potreba za povećanjem obima to će se u hodu rešavati investicionim projektima. Pokretanje ovog projekta već 2019. godine je sasvim realno. Probne isporuke su već obavljene i sada je potrebna samo politička volja. Treba samo pljesnuti rukama i posao može da počne“, istakao je Šatrov.

U novom projektu će biti iskorišćen i železnički i vodeni transport. Roba će ići iz Indije u iranski grad Bender Abas na obali Persijskog zaliva, zatim u Bender Enzelu na obali Kaspijskog mora odakle će ići morem u Astrahan, a zatim železnicom u Evropu.

Koridor će postati jeftiniji i alternativa Sueckom kanalu: vreme i cena prevoza će se smanjiti za 30-40 odsto. Na primer, ako se uporedi sa Sueckim kanalom, roba iz Mumbaja u Moskvu, koridorom „Sever-jug“ stići će 20 dana brže. Osim toga, planira se da će godišnje novim putem prolaziti 20-30 miliona tona robe.

Takse od prolaza brodova preko kanala čine značajan deo budžeta Egipta. Egipat trenutno godišnje ubira oko 5,5 milijarde dolara, ali se očekuje da bi za desetak godina to trebalo da bude preko 13 milijardi.

Za Rusiju zajednički projekat sa Indijom i Iranom nije jedini u kom planira da predstavi alternativu Sueckom kanalu. Moskva i Peking se nadaju da bi vremenom Severni morski put, između Evropskog dela Rusije i Dalekog istoka, mogao da postane dobra alternativa kanalu.

India, Russia and Iran will hold a trilateral meeting on the International North South Transport Corridor (INSTC) on November 23 to make the 7,200-km-long ship, road, and rail route operational soon, an official statement said on Monday. #northsouthcorridor pic.twitter.com/AcUBRhxOYu

— INDIA DEFENCE NEWS (@INDIADEFENCENE2) November 1, 2018