Nuklearni kofer – kako će ga Tramp predati Bajdenu?

VAŠINGTON – Odlazeći predsednik SAD Donald Tramp neće biti danas na inauguraciji Džoa Bajdena, zbog čega će njegovo odsustvo imati uticaj na jedan od najvažnijih detalja inauguracionog dana – predaju nuklearnog kofera novom šefu Bele kuće.

Zvanično, nema objašnjenja kako će Tramp predati Bajdenu nuklearni kofer, koji služi američkom predsedniku da u svakom trenutku može da lansira nuklearne rakete, a nosi ga vojni pomoćnik, koji mora da bude uz predsednika non-stop.

Obično, kofer bi bio predat drugom pomoćniku koji stoji pored novoizabranog predsednika na inauguraciji, u ovom slučaju Bajdena, dok polaže zakletvu, objašnjava CNN.

Ali danas, razmena će se dogoditi malo drugačije nego što je to običaj, jer će Tramp u 14.00 (8.00 časova po istočnoameričkom vremenu) otići na Floridu i biće predsednik do 18.00.

Veruje se da će nuklearni kofer biti sa njim sve vreme, kažu eksperti, što znači da će biti najmanje dva kofera na različitim lokacijama.

Povremeni autor tekstova u Atomik sajentists, Stiven Švarc, objasnio je kako stvari stoje.

„Postoje najmanje tri, eventualno četiri identična kofera. Jedan ide sa aktuelnim predsednikom, drugi je kod potpredsednika, a treći je tradicionalno pored osobe koja je određena da preživi važne događaje, poput inauguracije. Danas će jedan kofer biti van grada, što znači da će samo kofer potpredsednika Pensa biti u Vašingtonu, osim ako nije vojna kancelarija Bele kuće nije pripremila jedan za Bajdena“, rekao je on za CNN.

Trampove šifre za aktivaciju kofera će važiti do 11.59 po lokalnom vremenu, nakon čega će biti isključene.

„Prema 20. amandmanu, Donald Tramp je predsednik do 11.59:59 i do tog trenutka ima legalno ovlašćenje da upotrebi nuklearni arsenal. Ako ga pomoćik bude pratio do Floride, pomoćnik će morati da napusti Trampa u podne i da se vrati u Vašington, sa koferom“, objasio je Švarc.

Ukoliko Tramp bude želeo da naredni nuklearni napad u 12.01, naredba neće biti važeća i vojni komandanti nemaju obavezu da izvrše naređenje, a tada će i kodovi prestati nevazeći.

U međuvremenu, Bajden će dobiti svoj „biskvit“ (plastična kartica na kojoj su šifre za nuklearni napad) verovatno rano ujutro, pre inauguracije, kao i potpredsednica Kamala Haris, koji će biti obavešteni o proceduri pokretanja nukelarnog napada, ali njihovi kodovi neće biti aktivni do podne.

(Tanjug)

