O ekonomskim pitanjima u O. Balkanu, o status u Briselu

TIRANA – O ekonomskim pitanjima,pitanjima bržeg protoka ljudi, kapitala, usluga spremni smo da razgovaramo i radimo sa Prištinom u Otvorenom Balkanu, a o statusnim pitanjima pregovaraćemo u Briselu, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li će dozvoliti da Kosovo bude deo Otvorenog Balkana sa sopstvenom zastavom, na konferenciji za štampu, podsetio da su u Srbiji za tri meseca izbori, i da bi mu bilo najlakše da odgovori na nacionalistički način da dobije unutrašnje političke poene, ali i da neće da uradi to što bi neko očekivao.

“Imamo drugačije viđenje po pitanju Kosova, ali to nije razlog da ne možemo da razgovaramo sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Ali to nije razlog da sa nekim ne razgovaramo i da neko ne bude deo Otvorenog Balkana. Možemo da nazivamo administrativne prelaze na Jarinju i Brnjaku, a oni granicama, a da li i bilo lakše Srbima i Albancima da takvih linija nema, da ljudi mogu slobodno da prolaze. Ne postoji čovek ni u Prištini, ni u Mitrovici, ni Beogradu, koji se time neće saglasiti”, kazao je on.

Vučić je dodao da smatra da nije produktivno da on zove Prištinu da se priključi, jer bi oni rekli da je to Vučićeva inicjijativa i odbili bi.

“Ali da me pitate da li imamo nešto protiv, smatram da ćemo tehnički umeti naše stvari da rešavamo, a statusna pitanja u Briselu. O ekonomskim pitanja, pitanjima bržeg protoka ljudi, usluga i kapitala, spremni smo da razgovaramo i radimo. Upućujem poziv i BiH i Crnoj Gori. Ali za te ljude koji ne prihvate inicijativu to znači samo će da će izgubiti vreme. Znam da svi vide samo korist inicijative, ali su u pitanju sitne političke spletke ili zavereničke teorije njihovog odbijanja”, rekao je on.

Vučić je preneo i da je i on juče dobio savete od svojih savetnika, zbog izbora, da se vrati u Beograd zbog skidanja srpske zastave.

“A pitao sam – jesu li to neki naši isto radili kada je Edi Rama dolazio u Beograd. Iako smo sa ponosom okačili zastave, pa je neko želeo da to uradi. Kako to sebi uvek oprostimo a drugima ne praštamo?“zapitao je Vučić uz primedbu „ako je život u tome ko će više zastava da spali….“ i odgovori

„Mi smo ovde da gradimo budućnost i saradnju. Biće građani srećni zbog te saradnje, a ima milion oblasti u kojima možemo da sarađujemo”,istakao je on.

Rekao je i da lideri moraju da pokazuju odgovornost, ozbiljnost, a ne da podilaze dnevnoj politici ili političkom hiru bilo kojeg političara.

“Naš posao je da vodimo naše zemljetako što ćemo da čuvamo mir, a ovim ćemo ostvariti nešto što je trajnost mira. Kao što je EU bila mirovni projekat, moćićemo da se ponosimo i da je Otvoreni Balkan projekat mira, ali i projekat ubrzanog ekonomskog razvoja i upoznavanja”, rekao je on.

Vučić je istakao da ovo Rama radi zbog Albanije, a on zbog Srbije.

“Mi ćemo nastaviti sa incijativom jer je ona odlična, daće rezultate. Videćete za koju godinu kada se budu videli rezultati gde ćemo biti u odnosu na druge”, istakao je on.

Severnomakedonski prmeijer Zoran Zaev kazao je da će broj članica Otvorenog Balkana rasti, i da je ta inicijativa otvorena, jer su svi saglasni da je tri bolje od jedqn, a šest bolje od tri.

Odlazeći šef severnomakedonske vlade pozvao je sve da budu fokusirani i posvećeno Otvorenom Balkanu, koji počinje da bude sve privlačnija inicijativa, privlačan brend otvoren za sve građane ove tri zemlje.

Albanski premijer Edi Rama pozvao je sve u regionu da se pridruže i istakao da je današnjim odlukama hiljade ljudi dobilo direktne benefite.

“Omogućili smo da kamioni ne čekaju satima na granici. Otvoreni Balkan nije teorija zavere, već proces, koji koji pruža olakšice radnoj snazi i privrednicima, pa i svim građanima”, naglasio je on.

(Tanjug)

