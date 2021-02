Obama: Razbio sam nos saigraču jer me je rasistički opsovao

VAŠINGTON – Bivši predsednik SAD Barak Obama otkrio je da je kao srednjoškolac razbio nos košarkaškom saigraču, jer ga je ovaj opsovao na rasnoj osnovi u svlačionici u školi.

Obama je, tokom podkasta sa rok zvezdom Brusom Springstinom, prvi put progovorio o incidentu koji se dogodio dok je bio u srednjoj školi.

„Kada sam bio u srednjoj školi, imao sam prijatelja. Igrali smo košarku zajedno. U jednom trenutku smo se zakačili i nazvao me je pogrdno. Prvo, to što je rekao ne postoji na Havajima, zar ne? To je jedna od onih stvari kada neko izgovori reč za koju možda nije ni svestan šta predstavlja, ali ono što je znao, to je da može da me povredi ako izgovori to“, rekao je Obama, a preneo Njujork post.

Bivši predsednik SAD se prisetio da je odmah nasrnuo na druga.

„Skočio sam na njega, udario ga u lice i razbio mu nos. Bili smo u svlačionici. Rekao sam mu da me više nikad ne nazove na taj način“, kazao je Obama.

Nakon što je čuo priču, Springstin je Obami odgovorio sa „dobro si uradio“.

(Tanjug)

