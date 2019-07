Očekujemo da proširenje EU bude u fokusu HR predsedavanja

POZNANJ – Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić očekuje da fokus tokom hrvatskog predsedavanja EU bude na proširenju Unije, kao što je to ranije najavio premijer Hrvatske Andrej Plenković, čiju posetu Beogradu, kako kaže, uskoro očekuje.

„Očekujemo uskoro posetu premijera (Andreja) Plenkovića. Koliko sam informisana, Plenković će obići region i verujem da ćemo imati dobre razgovore“, rekla je Brnabić, odgovarajući na pitanje hrvatskih novinara u Poznanju.

Ona je, govoreći o Berlinskom procesu, u okviru kojeg se danas u Poznanju održava Samit EU-Zapadni Balkan, ocenila da je „poslednji pozitivan samit, sa konkretnim rezultatima održan u Trstu“.

U Trstu je, podseća Brnabić, potpisan ugovor o Transportnoj zajednici, formirana je Privredna komora Zapadnog Balkana, dok je prošlogodišnji Samit u Londonu više bio fokusiran na politička pitanja i problem nestalih, koji Srbija želi da reši.

„To je nešto što moramo da uradimo i što dugujemo svim porodicama. Nažaost nisu svi u regionu posvećeni pitanju nestalih. Mi ćemo nastaviti da radimo na tome u okviru svih međunarodnih organizacija“, rekla je ona.

Brnabić ističe da zemlje regiona moraju da se više fokusiraju na to šta međusobno mogu da urade i da se pomere od populizma koji je, kaže, uvela Priština.

„Najlakše bi svima nama bilo da smo populisti, ali to nije dobro za region, građane i naše evropske integracije. Moramo biti racionalniji, pragmatičniji, hrabriji i ne smemo donositi populističke odluke, zato što će to dovesti do toga da region koji je, nažalost, još uvek rovit, ne bude atraktivan za Evropu i investitore“, rekla je premijerka.

Brnabić je zaključila da Srbija ima veliki interes da region izgleda drugačije, da bude stabilniji, da bude bolje povezan i da pre svega mladim generacijama pruži drugačiju perspektivu.

