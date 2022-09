Odloženo lansiranje rakete Artemis 1 na Mesec zbog oluje

DŽEKSONVIL – Američka država Florida suočava se sa pretnjom uragana, jer je tropska oluja Jan ojačala i mogla bi se približiti Floridi početkom sledeće nedelje kao veliki uragan, zbog čega je NASA morala da odloži lansiranje nove rakete Artemis 1 na Mesec.

Lansiranje najmoćnije rakete Američke svemirske agencije ikada, bilo je zakazano za utorak iz svemirskog centra Kened, prenosi BBC.

Pomoćnik administratora u Direkciji za razvoj istraživačkih sistema agencije Džim Fri rekao je da ukoliko se uslovi poboljšaju, postoji mogućnost da do lansiranja ipak dođe.

Vozilo Spejs Lonč Sistem (SLS) je dizajnirano da pošalje astronaute i njihovu opremu do Meseca i nazad posle 50 godina.

Lansiranje rakete je već dva puta odlagano. Prvi pokušaj nije uspeo krajem avgusta zbog tehničkih grešaka, dok je drugi pokušaj početkom septembra bio ometen zbog curenja goriva.

Ako raketa ne bude lansirana do 5. oktobra, sledeći pogodan period za to je od 17. do 31. oktobra.

(Tanjug)

