Održana sahrana ubijenog haićanskog predsednika u njegovom rodnom gradu

Telo ubijenog haićanskog predsednika Žovenela Moiza vraćeno je danas u njegov rodni grad na privatnu sahranu uz veliko obezbedjenje posle nasilnih protesta i strahovanja oko poliitičke nestabilnosti u toj karipskoj zemlji.

Moizova supruga Martin Moiz stigla je uz uzvike „pravda, pravda“ i uputila se pravo do kovčega gde joj leži muž. Sa desnom rukom zavijenom položila je levu ruku na kovčeg i prinela je srcu dok je stajala u tišini sa očima punim suza okružena sa svoje troje dece.

Na početku ceremonije u mestu Kap-Aicijen stotine demonstranata sukobilo se sa policijom ispred privatne rezidenicje. Čuli su se pucnji i osetio suzavac i crni dim. Uzvici demonstranata nadjačali su reči verskih vodja koji su govorili na sahrani.

Pre toga su se čuli uzvici „ubica“ kada je došao šef nacionalne policije Haitija Leon Šarl. Haićani odeveni u tamna odela, sjajne cipele i crno bele haljine uzvikivali su i ukazivali prstom na susedne uzdignut eplatforme za sedenje gde su haićanski i strani zvaničnici sedeli, a ispod njih bilo je najmanje deset ljudi opremljeni jurišnim oružjem.

Novoimenovani premiijer Ariel Anri stigao je uz uzvike „Pravda za Žovenela“.’

Očekuje se da će ovo biti konačna ceremonija u čast Moiza koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja 7. jula tokom napada na njegov privatni dom, a njegova žena Martin je ozbiljno ranjena.

Moizovo telo stiglo je nešto pre zore na imanje porodice gde se održava sahrana. Šest zvaničnika nosilo je braon kovčeg na podijum gde su ga pozdravili u tišini pre nego što su ga prekrili velikom crveno plavom haićanskom zastavom.

Sahrana se održava samo nekolikko dana posle postavljenja Anrija za premijera, uz podršku ključnih medjunarodnih diplomata. Cilj tog poteza je izgleda bio da se izbegne borba za vlast posle Moizovog ubistva.

Moiz je Anriju poverio mandat za sastav vlade, ali on nije stupio na dužnost do atentata na šefa države. Anri je zamenio prelaznog premijera Kloda Žozefa i obećao da će formirati privremenu vladu do održavanja izbora.

Juče su izbile nasilne demonstracije u raznim kvartovima mesta Kap-Aisjen.

Moiz je položio zakletvu za predsednika februara 2017. godine i bio suočen sa sve većom kritikom poslednjih godina od osoba koje su ga optužile da postaje sve autoritarniji. On je vladao dekretima više od godinu dana pošto u zemlji nisu održani parlamentarni izbori.

Vlasti su navele da je uhapšeno najmanje 26 osumnjičenih za ubistvo, uključujući 18 bivših kolumbijskih vojnika. Policija još traga za nekoliko osumnjičenih za koje kažu da su umešani u plan ubistva, uključujući bivšeg pobunjeničkog vodju i bivšeg senatora.

(Beta)

