Oprala tiket, ostala bez 26 miliona dolara nagrade

LOS ANĐELES – Amerikanka koja je uplatila dobitni tiket vredan 26 miliona dolara u predgrađu Los Anđelesa nije to mogla da dokaže i pred kamera koje su je snimile zbog čega će dobitak biti doniran državnim školama.

Kako američki mediji pišu, žena (40) oprala je u mašini za veš pantalone u kojima ostao loto tiket, te je potvrda o dobitku vrednom 26 miliona dolara bila uništila, prenose americki mediji.

Dobitni tiket „Super loto plus“ prodat je u radnji u Norvoku, predgradu Los Andelesa u novembru 2020. Dobitnik je imao rok do 13. maja da sa tiketom dođe po nagadu, ali se to nije desilo.

Menadžer pumpe Frank, gde je tiket kupljen, rekao je medijima da je video nadzor zabeležio kupovinu zlatne karte pred samo izvlačejne koje je bilo 14. novembra.

Zakon kaže da se dobitak mora podići u roku od 180 dana.

Njujork post dodaje da čak i da su snimci to potvrdili oni ne bi bili dovoljan dokaz za isplatu dobitka, što je potvrdila i portparolka Državne lutrije Kalifornije Keti Džonston, navodeći da je dobitniku potreban ubedljiv suštinski dokaz da je listić njegov.

U slučaju da nema potvrđenog dobitnika novac se deli državnim školama u Kaliforniji, naveli su organizatori u saopštenju i dodali da se čeka odluka nadležnih kojima su snimci prosleđeni.

U međuvremenu, prodavac dobitnog listića osvojio je nagradu od 130.000 američkih dolara, što je uobičajeno pravilo lutrije.

Mediji navode da je izuzetno retko da se dobitnici Državne lutrije Kalifornije ne jave.

(Tanjug)

