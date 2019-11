„Oprez! Amerikanci ponavljaju scenario sa Kosova“

Predsedavajući međunarodnog odbora Saveta federacije Konstantin Kosačov smatra da izgradnja dve američke vojne baze u sirijskoj provinciji Dejr el Zor narušava suverenitet Sirije i naglašava da ga to podseća na izgradnju američke vojne baze na Kosovu nakon bombardovanja Jugoslavije 1999. godine.

Kako je rekao, formalni povod za izgradnju baza je sprečavanje terorista da ponovo dobiju pristup naftnim poljima, dok je nezvanični povod za to pokrivanje troškova vojnih operacija u Siriji preko naftnih polja.

„To što se istovremeno na najradikalniji način narušava suverenitet Sirije, sudeći po svemu, malo koga brine na Zapadu. U svakom slučaju, reakcije evropskih saveznika SAD u NATO-u, koji vole da diskutuju o vladavini zakona u Evropskom parlamentu, uopšte se ne čuju“, napisao je Kosačov na Fejsbuku.

Senator je upozorio Sirijce, rekavši da mu je sve to već poznato, jer su Amerikanci odmah nakon bombardovanja Jugoslavije 1999. godine izgradili vojnu bazu „Kamp Bondstil“ u samoproglašenom Kosovu, čija je teritorija u to vreme bila deo Jugoslavije. Ta baza je danas druga na listi najvećih američkih vojnih baza u Evropi.

„Nezakonita vojna operacija — vojna baza na okupiranoj teritoriji — samoproglašavanje te teritorije… Da li je američki san na delu? Sirijci, budite na oprezu“, upozorio je Kosačov.

Kosačov je ocenio da razmeštanje američkih oružanih snaga na severu Sirije stvara rizike od slučajnih napada na sirijske i ruske patrole u regionu.

Čista agresija

„Pored isključivo zakonskih ’neprijatnosti‘, postoje i one druge. Postoji rizik od slučajnih napada na sirijske, pa čak i ruske patrole u regionu, koje su, za razliku od Amerikanaca, tamo legalno prisutne“, istakao je Kosačov.

Prema njegovim rečima, vojni napad na predstavnike zakonskih vlasti na njihovoj zakonitoj teritoriji biće „čista, a ne hibridna agresija“.

„Ako bude žrtava ili ukoliko dođe do eskalacije sukoba, to će biti na savesti isključivo američkih vojnih ’zaštitnika nafte‘, koji tamo nemaju šta da traže — ni politički, ni zakonski“, rekao je on.

Kosačov je zaključio da su akcije SAD u Siriji otvoreno licemerje.

Agencija „Anadolija“ ranije je saopštila da američki vojnici grade dve nove baze u sirijskoj provinciji Dejr el Zor, koja je bogata naftom. Predsednik SAD Donald Tramp ranije je rekao da će kontingent američkih vojnika obezbeđivati sigurnost naftnih polja na istoku Sirije.

(Sputnjik)