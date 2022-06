Optuženi pilot dobio priznanje „Junaka Domovinskog rata“

ZAGREB – Danijelu Boroviću, jednom od četiri pilota iz optužnice srpskog tužilaštva za ratni zločin na Petrovačkoj cesti, avgusta 1995, uručeno je priznanje Udruženja hrvatska brinitelja „Junak Domovinskog rata“.

Priznanje Boroviću uručeno je sinoć na svečanosti u Županijskoj palati Varaždinske županije.

Priznanje mu je uručio predsednik Udruženja Mladen Pavković kao, kao je rekao, zahvalnost pilotu koji je početkom februara 1992. godine izvršio prelet avionom od Bihaća do Pule, čime je Hrvatska dobila prvi nadzvučni borbeni avion.

Povodom srpske optužnice protiv četiri hrvatske pilota za ratni zločin na Petrovačkoj cesti, Pavković je rekako da hrvatski branitelji, kao i ministarstvo branitelja, hrvatska vlada i mnogi drugi, smatraju da oni nisu zločinci, nego junaci Domovinskog rata.

„Na ovaj način branitelji žele da to potvrde i kažu: Ne, vi želite da osudite junake Domovinskog rata. Ako želite nekog da sudite, imate svoje, imate one koji su napadali hrvatsku državu, pa njih sudite do mile volje“, rekao je Pavković, prenela je Hina.

Optuženi Borović tvrdi da je situacija odavno jasna i da Srbija, koju naziva agresorom, želi da, kako navodi, nametne da ima pravo „odlučivanja i nekim lažnim optužnicama poravnati situaciju iz 1995. godine“.

„Nakon 27 godina neko se setio da hoće biti šerif u ovom, kako ga zovu, regionu, bez obzira što je agresor, što je najveća tragedija. Haški sud rekao je da tu nije bilo ničeg nenormalnog, da je sve bilo u sklopu te vojne akcije Oluje koja je međunarodno priznata, legitimna“, rekao je Borović.

Ponovio je i da Hrvatska ne sme prihvatiti optužnice srpskog tužilaštva.

Državni sekretar u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špiro Janović je rekao da je „Borović neosporno jedan od junaka Domovinskog rata“.

„Ono što je gospodin Borović napravio prelazi granice uobičajenog i zato smo mi danas ovde da mu odamo priznanje”, rekao je Janović i dodao da „vlada izražava potpunu podršku svojim pilotima, svim hrvatskim braniteljima i neće dozvoliti da se baci ljaga na Domovinski rat“.

(Tanjug)

